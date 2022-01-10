إسطبلات M7 تواصل التألق في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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واصلت إسطبلات M7 تألقها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي تحتضن فعالياته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، حيث توجت M7 بالمركزين الأول والثاني أمس في سباق السيدات، ليتكرر المشهد لليوم الثاني على التوالي، بعد أن دشن الإسطبل انتصاراته في الحدث عبر الظفر بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وجاء تتويج إسطبلات M7 عن طريق الإسبانية برونو اوماتيل بطلة السباق على صهوة الجواد «اكرم دي فلوزينس» مسجلة زمناً قدره 4.19.41 ساعات، وجاءت في المركز الثاني بفارق جزء من الثانية زميلتها الفارسة الأورغويانية سيسليا غارسيا على صهوة الجواد «السيل» بعد دخول ثنائي مع البطلة إلى خط النهاية، لتهديا إسطبلات M7 الكأس الذهبية والفضية في سباق السيدات. واحتلت المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية ماريا سانتينا على صهوة الجواد «عيوف لا ليزون» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.20.25 ساعات.

تتويج الفائزين

وقام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزات بسباق السيدات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وبحضور جمهور من محبي رياضة القدرة.

وقال العظب: إن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، شهد ترحيل 3 سباقات وهي: سباق السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة وكأس اليمامة للأفراس بسبب الأحوال الجوية وهطول الأمطار في الأسبوع الماضي، مما نتج عنه تدشين فعاليات الحدث عبر كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، لذلك ارتأت اللجنة تغيير برنامج المهرجان حرصاً على سلامة الفرسان والخيول، مشيراً إلى أن المهرجان يعتبر واجهة حضارية تعكس حجم الدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد العريقة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان. وأضاف العظب أن المهرجان يثري بصورة كبيرة رياضة القدرة عبر سباقات ذات الفئات المختلفة والمتنوعة لعل أبرزها السباق الرئيسي الذي شهد منافسات مميزة وقوية، إضافة إلى المحطة الثانية عبر سباق السيدات والتي كانت من نصيب إسطبل M7 الذي فرض حضوره القوي بعد تألقه في أول سباقين، لافتاً إلى أن المشاركة في هذا الموسم كانت محصورة على المنافسات المحلية.

شكر

وتوجه المدرب محمد السبوسي بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على التوجيهات والمتابعة المستمرة والدعم الكبير، مما أثمر عنه ريادة إسطبلات M7 وتحقيقها أفضل النتائج في الفترة الماضية على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذا المهرجان السنوي الذي يعتبر مناسبة خاصة لمجتمع رياضة القدرة للاحتفاء بدعم وإنجازات سموه في رياضة الآباء والأجداد. وأكد السبوسي أن إسطبلات M7 تسعى جاهدة إلى تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة بعد سلسلة من الانتصارات سجلتها في هذا الموسم، مشيداً بجهود كل الفرسان وأعضاء فريق وطاقم إسطبلات M7 الذين يعملون بروح الفريق الواحد لنيل الرقم «1» في مختلف الاستحقاقات والبطولات المحلية والدولية.

رقم صعب

وأبدت الإسبانية برونو اوماتيل بطلة سباق السيدات، سعادتها الكبيرة بتحقيق الانتصار ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقالت إن المشاركة جاءت مميزة في الحدث الكبير الذي تميز بمستوى التنظيم العالي والمنافسة القوية، متوجهة بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي المهرجان، على الدعم اللا محدود للفرسان والفارسات عبر إقامة هذه السباقات النوعية.

وتقدمت برونو بالشكر والتقدير إلى المدرب محمد السبوسي وإلى جميع أعضاء طاقم إسطبل M7، على كل ما قدموه من دعم وتحفيز خاصة بعد إتاحة الفرصة لها لامتطاء صهوة الجواد البطل «أكرم»، الذي أثبت أنه رقم صعب وقدم أداءً بطولياً طوال مجريات السباق، بعد منافسته الشرسة في وقت سابق على اللقب خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أنها تملك مشاركات عالمية في مونديالين للقدرة إلى جانب بطولة أوروبا للقدرة، وتتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة مع خيول مميزة مثل البطل «أكرم».

الإسطبلات الخاصة اليوم

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة منافسات ساخنة على لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم اليوم في ثالث أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وتدافع إسطبلات الكمدة عن اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة بطل آخر نسختين الفارس أحمد صالح الشحي. وأقيمت أمس إجراءات التسجيل وقياس الأوزان للفرسان وعملية الفحص للخيول.

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