عمار النعيمي يشهد ختام النسخة 19 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة 19 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2022 التي اقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساء امس وتواصلت على مدى 3 أيام بإشراف جمعية الإمارات للخيول وشارك فيها اكثر من 308 خيول من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الاسطبلات التي لها إنجازاتها في دولة الامارات.

حضر اليوم الختامي عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان ومدراء المرابط بالإضافة إلى عدد من ضيوف الإمارة والمسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وجمهور غفير.

وبدأت منافسة اليوم الختامي بالفئة الثامنة "للامهار "ب" بعمر سنتين حيث فاز المهر "سامي الباهية" بالمركز الأول والمملوك لمربط ريح الشمال للخيول العربية برصيد 10. 91 نقطة وجاء بالمركز الثاني المهر "يو كيو سلطان" والمملوك للسيد غانم سعيد ابراهيم ال علي وحصل على 00. 91 نقطة واحتل المركز الثالث المهر "بشير الباهية" والمملوك للسيد محمد سالم الشامسي وحصل على 30. 90 نقطة.

وفاز بالمركز الأول في الفئة التاسعة للامهار بعمر ثلاث سنوات المهر " ابن فريدة " والمملوك للشيخة مريم بنت سلطان القاسمي وحصل على 10 . 91 نقطة وجاء في المركز الثاني المهر "غ .س . عساف" والمملوك للسيد جمعة خميس هلال الكعبي وحصل على 00 . 91 نقطة واحتل المركز الثالث المهر "ربدان ار" والمملوك للسيد حمد سعيد محمد الكعبي وحصل على 00 . 91 نقطة.

وانتزع المركز الاول في الفئة العاشرة للفحول " أ " بعمر 4 الى 6 سنوات الفحل "فريزون" والمملوك للسيد محمد سلمان انور علي وحصل على 20 .

91 نقطة وجاء بالمركز الثاني الفحل "دي كرمات" والمملوك للسيد عبدالله نعمان محمد الكعبي وحصل على 10 . 91 نقطة واحتل المركز الثالث الفحل "مليح الزبير" لمربط غلفا للخيول العربية وحصل على 00 . 91 نقطة.

وفاز بالمركز الاول في الفئة العاشرة للفحول " ب " بعمر 4 الى 6 سنوات الفحل "اي تي وافي" والمملوك لمربط الطيار للخيول العربية وحصل على 30 . 91 نقطة وجاء بالمركز الثاني الفحل " ناموس الهواجر " والمملوك للسيد سعيد سيف الزعابي وحصل على 30 . 91 نقطة واحتل المركز الثالث الفحل " دي يسال" للسيد علي راشد مطر النيادي وحصل على 20 . 91 نقطة.

كما فاز بالمركز الاول في الفئة 11 للفحول من 7 الى 9 سنوات الفحل "اس كيو تايكو" والمملوك للسيد احمد محمد سيف الحبسي وحصل على 20 . 91 نقطة وجاء بالمركز الثاني الفحل "فيسيفيس دي بي ايد" والمملوك للسيد احمد محمد سيف الحبسي وحصل على 20 . 91 نقطة واحتل المركز الثالث الفحل "دي وشاف" والمملوك لجواهر عبدالرحمن البيضائي وحصل على 90 . 90 نقطة.

واحتل المركز الاول في الفئة 12 للفحول بعمر 10 سنوات فما فوق الفحل "شادي الخالدية" والمملوك لمربط الجواهر للخيول العربية وحصل على 20 .

92 نقطة وجاء بالمركز الثاني الفحل "اي تي باهي" والمملوك لمربط الطيار للخيول العربية وحصل على 50 . 90 نقطة واحتل المركز الثالث الفحل "أ . س . جوال" والمملوك للسيد خلف احمد خلف العتيبة وحصل على 40 . 90 نقطة.

وفي نهاية كل شوط تم توزيع الجوائز لأصحاب الفحول الفائزة بالمراكز الاولى.

وأسفرت نتائج البطولات المختلفة عن انتزاع المهرة "دي اكسبو" البطولة الذهبية لفئة الفلوات بعمر سنة والمملوكة لمربط دبي للخيول العربية وبلغت قيمة الجائزة 30 ألف درهم فيما حصلت المهرة "دي نجله" لمربط دبي للخيول العربية على البطولة الفضية وحصلت على 20 الف درهم ونالت البرونزية المهرة "مريان البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي وقيمتها 10 آلاف درهم.

وانتزع البطولة الذهبية لفئة المهرات المهرة "باريس الجواهر" لمربط الجواهر للخيول العربية وقيمتها 30 ألف درهم فيما حصلت المهرة "إ.س .

حبيبة" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على البطولة الفضية وقيمتها 20 ألف درهم وفازت المهرة "عروس البداير" بالبطولة البرونزية والمملوكة للشيخ محمد بن سعود القاسمي وقيمتها 10 آلاف درهم.

وحقق البطولة الذهبية للأفراس الفرس "عاجله الزبير" والمملوك للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني وقيمتها 30 ألفدرهم فيما حصل على البطولة الفضية الفرس "دي حنين" والمملوك لمربط دبي للخيول العربية وقيمتها 20 ألف درهم ونال البطولة البرونزية الفرس "الاريام ابلا" والمملوك لاسطبلات الأريام العربية وقيمتها 10 آلاف درهم.

أما بالنسبة لبطولة الأفلاء فقد فاز بالبطولة الذهبية المهر "الأريام عشاق" المملوك لاسطبلات الاريام العربية وقيمتها 30 ألف درهم فيما حصل على البطولة الفضية المهر "اس. ام مشهور" والمملوك للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وقيمتها 20 ألف درهم ونال البطولة البرونزية المهر "دي تبارك" والمملوك لمربط دبي للخيول العربية وقيمتها 10 آلاف درهم.

وانتزع البطولة الذهبية الأمهار المهر "سامي الباهي" لمربط ريح الشمال للخيول العربية وقيمتها 30 ألف درهم ..فيما نال المهر "اي دي مرسال" البطولة الفضية للسيد فيصل عبدالله الشحي وقيمتها 20 ألف درهم وفاز المهر " م .ع عنتر " بالبطولة البرونزية للسيد محمد خلف احمد خلف العتيبة وقيمتها 10 آلاف درهم.

أما البطولة الذهبية لفئة الفحول فقد انتزعها الفحل " شادي الخالدية " لمربط الجواهر للخيول العربية وقيمتها 30 ألف درهم فيما فاز بالبطولة الفضية الفحل "ناموس الهواجر" للسيد سعيد سيف الزعابي وقيمتها 20 ألف درهم ونال البرونزية الفحل "فريزون" للسيد محمد سلمان انو علي وحصل على 10 آلاف درهم.

وحصل على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات مربط دبي للخيول العربية فيما حصل على جائزة جواد الإمارات الرائد الجواد "دي إكسبو" لمربط دبي للخيول العربية وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط والمملوك لمواطن الجواد "شادي الخالدية" لمربط الجواهر للخيول العربية.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لرياضة الفروسية ..مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضوع اهتمام وحضور عالمي.

وأكد سموه أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقال سموه إن هذه البطولة تأتي في دورتها التاسعة عشرة أكثر تطوراً وإبداعاً خاصة أنها منافساتها شهدت براعة تحكيمة من قبل محكمين خليجين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأمر الذي يعزز من مكانتها ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في دولة الإمارات ويجعلها من جهة أخرى وملتقى سنوياً جامعاً لممارسي وعشاق هذه الرياضة.

وأضاف أن تنظيم هذا النوع من المسابقات والبطولات الخاصة بجمال الخيل سواء في عجمان أو دبي أو أبوظبي والشارقة مكن من جذب ملاك جدد ومربي الخيول للدخول في المنافسات والتنافس وهذا ما شجع المواطنين على الاهتمام بالخيل كثيرا.

وبالنسبة لتقارب النتائج بين الخيول المشاركة في هذه الدورة أرجع سموه ذلك إلى عدة أسباب أبرزها تقارب المستوى من خلال الاهتمام الكبير من الملاك ومربي الخيل ودخول خيول جديدة في المنافسات والاهتمام بسلالة الخيل العربية الأصيلة.

وتقدم سموه بجزيل الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والهيئات الراعية والدوائر المحلية بعجمان وأندية الفروسية بالدولة واللجنة المنظمة على جهودها المبذولة وجميع من ساهم في إنجاح وانطلاق هذه التظاهرة الرياضية.

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