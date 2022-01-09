ثنائية لـ«جودلفين»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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حقق فريق جودلفين ثنائية في الأمسية الثامنة لنادي دبي لسباق الخيل، والذي أقيم يوم الأول من أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة».

وجاءت انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي عبر «سايلنت فيلم» بطل الشوط الخامس «حتا»، و«باث أوف ثندر» بطل الشوط السابع الرئيس «كأس زعبيل». وواصل المدرب بوبات سيمار تميّزه في مضمار «ميدان» محققاً خماسية قوية، وحقق الفارس أنطونيو فريزو رباعية خلال الأمسية. شهد السباق اللواء محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المُدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي «دبي للثقافة»، ومنصور حسين لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليّات المُسانِدة بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي، والدكتور صلاح عبد العزيز القاسم، مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون.

الشوط الأول

ظفر «دوراندال» لـ«إسطبلات الراشد» لقب الشوط الأول «متحف الاتحاد» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.09.18 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «البارق» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب راشد بورسلي. وحل ثالثاً «جرين تيم ستيشن» لأحمد عبد الله الشيخ بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون. الشوط الثاني واقتنص «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الثاني «متحف الشندغة» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.12.17 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دينجرس ثوت» لـ «دينجرس ثوت الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي. الشوط الثالث وحقق «الكامل» لـ «شادويل» لقب الشوط الثالث «متحف الشاعر العقيلي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.23.51 دقيقة وبفارق طول عن «دبي ميراج» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «مكمانامان» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون. الشوط الرابع وظفر «لو أوف بيس» لناصر عسكر بلقب الشوط الرابع «مجلس غرفة أم الشيف» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.39.28 دقيقة وبفارق رأس عن «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي. وحل ثالثاً «هايد بارك» لسلطان علي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الخامس

واقتنص «سايلنت فيلم» لجودلفين لقب الشوط الخامس «حتا» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.22.97 دقيقة وبفارق أنف عن «ماجيكال لاند» لـ «إسطبلات بلو للسباقات ونادي جلف للسباق» بقيادة الفارس رونالد ودورث وإشراف المدرب مايك دي كوك. وجاء في المركز الثالث «ثندر أوف نياجرا» لملاكه محمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

وحقق «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» لقب الشوط السادس «حي الفهيدي التاريخي» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 2.21.22 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «مدلل» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وحل ثالثاً «فار سكاي» لـ «سكاي للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون.

الشوط السابع

وظفر «باث أوف ثندر» لجودلفين بلقب الشوط السابع الرئيس «كأس زعبيل» مقدم من «مكتبة الصفا» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.35.77 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «مقترب» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب إروين شاربي.

وجاء في المركز الثالث «لا باروسا» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي. الشوط الثامن وفاز «النفود» لـ «إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الثامن «متحف المسكوكات» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.26 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي. وحل ثالثاً «الباتريوتا» لـ «مزرعة لابوم» بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا.

الشوط التاسع

وحقق «ضحوي» لعبد المجيد الكوت لقب الشوط التاسع «منطقة القوز الإبداعية» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 56.91 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جدول» لـ «شادويل» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «ابن مالك» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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