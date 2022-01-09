شارلي آبلبي: الكرنفال وجهة «باث أوف ثندر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب مدرب فريق جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر «سايلنت فيلم» بطل الشوط الخامس، و«باث أوف ثندر» بطل الشوط السابع الرئيس «كأس زعبيل».

وعن «باث أوف ثندر» أكد آبلبي أن البطل قدم مستوى متطوراً بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وأن الوجهة المقبلة هي سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

وقال: إن مسافة الـ 1400 متر تعتبر مناسبة للبطل الذي ينحدر من نسل طيب فوالده الفحل «نايت أوف ثندر» وأمه «صنست أفنيو».

السباق المقبل

كما تحدث شارلي آبلبي عن بطل الشوط الخامس «سايلنت فيلم» قائلاً: «جواد صغير رائع القوام أبلى بلاءً حسناً في هذه الأمسية، وهو خفيف البنية العضلية، ولكن يفترض أن يستفيد بعض الشيء عقب هذه المشاركة، وأنا واثق من أنه سيكون حاضراً للمنافسة في أحد سباقات القوائم في الكرنفال».

وأكد آبلبي أن مستوى المنافسة في أشواط الأمسية كانت قوية جداً من مختلف الإسطبلات في الدولة، وهذه بروفة لمنافسات الكرنفال، والتي تشهد مشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

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