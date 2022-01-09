بوبات سيمار: فخور بإنجاز الخماسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المدرب بوبات سيمار عن فخره وسعادته بالخماسية التي تحققت خلال الأمسية الثامنة لـ«نادي دبي لسباق الخيل».

وأشاد بوبات سيمار بأداء بطل الشوط الرابع «لو أوف بيس» لمالكه ناصر عسكر، خاصة أنه ينحدر من نسل طيب، فأبوه الفحل الأسطوري «شمردل» وأمه «سرتيفاي».

وأضاف أنه أظهر تطوّراً في تدريباته والدليل السرعة الفائقة التي مكّنته من حسم السباق في اللحظات الحاسمة.

كما أشاد بوبات سيمار بدعم ناصر عسكر للإسطبل بنخبة من أبرز الخيول المميزة.

الوجهة المقبلة

كما تحدث بوبات سيمار عن «النفود» لـ «إسطبلات الراشد» الذي اقتنص لقب الشوط الثامن، مؤكداً أن وجهته المقبلة هي كرنفال كأس دبي العالمي وبالتحديد سباقات الـ 1600 متر.

وأوضح سيمار أن البطل حقق ثاني فوز له هذا الموسم على مضمار «ميدان»، مشيراً إلى أن البطل ينحدر من نسل طيب، فأبوه الفحل الأسطوري «دباوي» وأمه «البشارة»، متمنياً أن يواصل البطل إنجازاته الباهرة في السباقات القادمة.

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