تحدي السيدات في ثاني محطات المهرجان اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يتواصل التحدي في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، اليوم، عبر سباق السيدات لمسافة 119 كلم، وبمشاركة واسعة من مختلف الإسطبلات، وتعد إسطبلات F3 حاملة اللقب في النسخة الماضية، والذي توجت به عن طريق الفارسة مها خالد على صهوة الجواد «الجيدا مهدي»، مسجلة زمناً قدره 4.17.46 ساعات، فيما كانت وصيفة السباق الفارسة الفرنسية كاميليا كولومب على صهوة الجواد «داكام دس سورسز» لإسطبلات سيح السلم، وكان المركز الثالث من نصيب الفارسة الأوروغويانية سيسيليا جارسيا على صهوة الجواد «بامبو دى بيروس» لاسطبلات M7.

مراحل

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، تعقبها راحة مدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وأقيمت، أمس، إجراءات التسجيل وقياس الأوزان للفارسات وعملية الفحص للخيول، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص، بعد نهاية كل مرحلة.

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