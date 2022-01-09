أحمد الريسي: مهرجان غالٍ وكبير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة انطلاق هذا المهرجان الكبير الذي يعد حدثاً غالياً ومتميزاً ينتظره الفرسان بفارغ الصبر سنوياً، مشيراً إلى أن سموه يعد من أبرز القيادات التي تدعم رياضة الإمارات عموماً والفروسية بصورة خاصة، ليثمر هذا الدعم ويسهم في رفع عدد الملاك وعدد الفرسان.

وهنأ الريسي اسطبلات M7 بمناسبة الفوز بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في انطلاقة المهرجان، مشيداً بقوة المنافسات في السباق الرئيس الذي دشن فعاليات المهرجان وسيشهد 4 أيام من الإثارة والتشويق وخاصة في ظل الجوائز المالية القيمة للفائزين.

فخر

من جانبه، أعرب عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، عن فخرهم واعتزازهم برعاية السباق الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يعد من أبرز السباقات في قطاع الفروسية بالدولة إلى جانب رعاية سباقات أخرى وأهمها كأس دبي العالمي الذي سيقام شهر مارس المقبل في مضمار ميدان، مشيراً إلى أن رعاية طيران الإمارات تمتد إلى خارج حدود الدولة عبر المشاركة في رعاية أحداث أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الغيث إلى أن استراتيجية الرعاية لدى الناقلة العالمية طيران الإمارات، تركز على رعاية معظم الأحداث والأنشطة العالمية في دانة الدنيا دبي، ومن ضمنها فعاليات رياضة الفروسية التي تعد محطة ووجهاً آخر للتواصل مع عملاء طيران الإمارات نظراً لامتلاك الفروسية جماهيرية كبيرة في المنطقة.

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