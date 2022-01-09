البطل: الفوز باللقب الغالي أول مرة شرف كبير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بطل كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، عن سعادته بالفوز باللقب الغالي، وقال إن الإنجاز شرف كبير بالنسبة له وخاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة ليضاف إلى رصيد إنجازاته في مسيرته برياضة القدرة، مهدياً الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى المدرب محمد السبوسي وإلى أعضاء فريق اسطبلات M7 كافة.

وأضاف الكتبي لـ«البيان الرياضي»، إن السباق يعد من أقوى السباقات في هذا الموسم، وجاء الفوز بفضل جهود تكاتف الجميع وتعاونهم وخاصة أن السباق يحتاج إلى تخطيط وإعداد مع وجود خيول قوية، ومع توافر هذه الإمكانات في الاسطبل تكللت الجهود بالنجاح، مشيداً بأداء الجواد البطل «ويل مير انكور» الذي جاء ثانياً في مستهل الموسم الجاري وكانت له مشاركات متميزة في السنوات الماضية، ولكنه أثبت تطوره هذا العام وكان جاهزاً للمنافسة في مثل هذه المواعيد الكبيرة.

تحدٍّ

على جانب آخر، يتواصل التحدي في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة اليوم عبر سباق السيدات لمسافة 119 كلم وبمشاركة واسعة من مختلف الاسطبلات. وتعد اسطبلات F3 حاملة اللقب في النسخة الماضية والذي توجت به عن طريق الفارسة مها خالد على صهوة الجواد «الجيدا مهدي» مسجلة زمناً قدره 4.17.46 ساعات، فيما كانت وصيفة السباق الفارسة الفرنسية كاميليا كولومب على صهوة الجواد «داكام دس سورسز» لاسطبلات سيح السلم، وكان المركز الثالث من نصيب الفارسة الأوروغويانية سيسيليا جارسيا على صهوة الجواد «بامبو دى بيروس» لاسطبلات M7.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، تعقبها راحة مدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وأقيمت أمس إجراءات التسجيل وقياس الأوزان للفارسات وعملية الفحص للخيول واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألّا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

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