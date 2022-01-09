سالم الكتبي يهدي M7 كأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حلّق الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بلقب النسخة 14 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، والذي أقيمت منافساته في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم برعاية طيران الإمارات، مهدياً إسطبلات M7 اللقب بعد المستوى المميز الذي قدمه في السباق الذي شهد مشاركة 150 فارساً وفارسة.

وتوج الكتبي بالمركز الأول على صهوة الجواد «ويلي مير انكور» بعد تواجده مع كوكبة الصدارة منذ انطلاق مجريات السباق، حيث جاء خامساً في المرحلة الأولى ثم ثالثاً في المرحلة الثانية واحتل المركز الرابع في المرحلة الثالثة، ليحسم المنافسة في المرحلة الرابعة والأخيرة بزمن قدره 4.04.09 ساعات، وبفارق جزء من الثانية عن الوصيف سهيل علي راشد الغيلاني الذي امتطى صهوة الفرس «سيفين لارزاك» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثالث سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «كاستليبار كورسير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.04.43 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «الجيدا مهدي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.05.27 ساعات، وحققت المركز الرابع الفارسة ميثاء القبيسي على صهوة «أدجر دى مانبا» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.11.54 ساعات.

تتويج الأبطال



بعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، بتتويج أبطال السباق، بحضور اللواء محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين وجمهور من عشاق رياضة القدرة.



مجريات السباق



وبالعودة إلى تفاصيل ومجريات السباق، تصدر المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» الفارس خلفان جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «سيام دى بارذاس» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 1.19.21 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة «سفين لارزاك» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.19.39 ساعة، يليه في المركز الثالث الفارس هزاع عبد الله سعيد على صهوة الجواد «بيرديبرغ راستا» لإسطبلات الريف أشعب، مسجلاً زمناً قدره 1.20.03 ساعة. واحتل المركز الرابع الفارس أحمد علي المرزوقي على صهوة «دي جي ديلامور» لإسطبلات حديبة السلم 2، مسجلاً زمناً قدره 1.20.08 ساعة، يليه في المركز الخامس الفارس سالم حمد ملهوف على صهوة الجواد «ويلي مير انكور» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.20.15 ساعة.



الجنيبي يتزعم «الثانية»



قفز الفارس راشد حمود الجنيبي إلى المركز الأول في المرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «المسار الأحمر» بعد أن جاء في المرحلة الأولى في المركز الخامس عشر، وتصدر الجنيبي هذه المرحلة على صهوة الجواد «إل ثور اوف غريدوس» لإسطبلات الريف أشعب، مسجلاً زمناً قدره 2.28.34 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 2.28.44 ساعة، وجاء ثالثاً الفارس سالم ملهوف مسجلاً زمناً قدره 2.28.48 ساعة. وقفز الفارس حمدان أحمد المري إلى المركز الرابع بدلاً من الثاني عشر على صهوة الجواد «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات F3-1، مسجلاً زمناً قدره 2.28.54 ساعة، كما انضم إلى ركب الصدارة الفارس سعيد حمود الخياري في المركز الخامس بعد أن احتل المركز التاسع عشر في المرحلة الأولى ممتطياً صهوة الجواد «أكيم دي بلانيول» لإسطبلات M7-2، مسجلاً زمناً قدره 2.28.58 ساعة.



الحربي يتصدر «الثالثة»



تصدر الفارس سعيد الحربي المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق» على صهوة الجواد «كاستليبار كورسير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.28.30 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد الخياري مسجلاً زمناً قدره 3.28.38 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني مسجلاً زمناً قدره 3.28.40 ساعات، واحتل المركز الرابع سالم ملهوف مسجلاً زمناً قدره 3.28.41 ساعات، بينما جاء خامساً الفارس عبد الله غانم المري على صهوة «الجيدا مهدي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.28.41 ساعات.

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