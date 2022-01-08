تألق «إم 7» و«إف 3» في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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جاءت انطلاقة أشواط «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، أمس حافلة بالقوة والندية، ينظم البطولة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وتتواصل بمشاركة كبيرة لنخبة الصقارين في هذه الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت انطلاقة «الشيوخ» إقامة أشواط جير تبع، وفي شوط جير تبع فرخ الرمز، حقق فريق «إم 7» المركز الأول بالطير «تي 139» بزمن 17,040 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «تي 3» بـ17,134 ثانية، ثم فريق «إف 3-إس» بالطير «تي 40» بـ17,506 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس الرمز، حقق فريق «إف 3» المركز الأول بالطير «مدريد» بزمن 17,065 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «مزيون» بـ17,134 ثانية، ثم فريق الظفرة بالطير «تي 114» بـ17,148 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ الرئيسي، حقق فريق الظفرة المركز الأول بالطير «تي 71» بزمن 17,150 ثانية، يليه فريق «إف 3» بالطير «006» بـ17,214 ثانية، ثم فريق «إف 3-إس» بالطير «تي 41» بـ17,320 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس الرئيسي، حقق فريق «إف 3» المركز الأول بالطير «خطير» بزمن 16,595 ثانية، يليه «إم 7» بالطير «تي 49» بـ16,648 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «عريون» بـ16,649 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ النقدي، حقق «إف 3-إس» المركز الأول بالطير «تي 5» بزمن 16,802 ثانية، ونفس الفريق بالمركز الثاني بالطير «تي 61» بـ16,936 ثانية، و«اليلايس» بالطير «تي إيه 2» بـ16,976 ثانية.

اهتمام

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن انطلاق أشواط الشيوخ، تعني أن نخبة الصقارين وأفضل الطيور تتنافس في الأشواط الحالية، التي تحظى دائماً باهتمام وترقب خاص لمعرفة هوية الفائزين بالنظر لكونها تجمع بين مستويات قوية للغاية ومتقاربة.

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