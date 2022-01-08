«حمداني خالد الخالدية» يحصد كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج الجواد «حمداني خالد الخالدية» لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط الرئيس السادس على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطتها الرابعة عشرة التي أقيمت في السعودية ضمن نسختها الثامنة والعشرين، وخصص الشوط للمهور والمهرات فئة (ليستد) من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، ونجح البطل المنحدر من نسل (ليث الخالدية X جودي دو سيره بنت ديجورمان) بإشراف المدرب ناصر بن مطلق، وبقيادة الفارس عادل الفريدي، في قطع مسافة السباق بزمن 2:04:15 دقيقة. وحل بالمرتبة الثانية «متوكل الخالدية»، فيما جاء بالمركز الثالث «جنرالة شمر».

قام الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية بتسليم الكأس الغالية للأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ممثل مالك إسطبلات الخالدية بحضور فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وجسد الكرنفال الختامي لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في السعودية نجاحات مبهرة وأصداء واسعة شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض، بمشاركة 59 خيلاً في 6 أشواط.

وأقيمت سلسلة السباقات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية.

شهد السباقات والأمسية الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري المدير العام لميدان سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، حيث عكس الختام المميز أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي في كرنفال وطني مبهر.

برنامج

وانطلق برنامج مهرجان كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» الذي شهد فوز المهر «عسفان الخالدية» لإسطبلات الخالدية وتحت إشراف المدرب ناصر بن مطلق وقيادة روبيرتو بيريز، وشهد الشوط مشاركة 18 خيلاً وأقيم لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات.

وظفر المهر «كريم» للمالك والمدرب هاشم المير وتحت قيادة الفارس فهد الفريدي بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات الذي أقيم لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 17 خيلاً، فيما توج المهر «صويتي خالد الخالدية» لإسطبلات الخالدية بإشراف المدرب ناصر بن مطلق وقيادة الفارس روبرتو بيريز بلقب سباق الشوط الثالث للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول.

ونجحت الفرس «الريم سيالة» للمالك مربط سيالة وإشراف المدرب ريعان الإبراهيم والفارس عبدالله الخميس في الفوز بلقب الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، (مفتوح) للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 4 خيول، فيما تمكن الجواد (ايه اس رحماني) من تحقيق الانتصار والفوز بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» تكافؤ (0-70) لمسافة 1800 متر، بمشاركة 8 خيول، ويعود البطل للمالك سعد بن مشرف القحطاني وإشراف المدرب عبدالله بن مشرف وتحت قيادة الفارس محمد سعيد.

ختام مبهر

وتقدم فيصل الرحماني بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة الختام المبهر لسلسلة سباقات النسخة الثامنة والعشرين، متوجهاً بالشكر والتقدير للشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان لتشريف الكرنفال الختامي للكأس الغالية.

وأشاد بمحطة السعودية الختامية المبهرة والمميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين وأصحاب الشأن.

وقال نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجدد الخيل العربية، وصاحب الاهتمام الكبير والنقلة النوعية بسباقات الخيل العربي، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الكأس الغالية بعد ختام سلسلة النسخة الثامنة والعشرين والتي امتدت لـ 14 جولة طافت خلالها المضامير العربية والأوروبية وأمريكا، الأمر الذي عزز إنجازاتنا ورسخ السمعة والمكانة المرموقة للإمارات عالمياً.

وقدم الرحماني الشكر والتقدير لسفارات الدولة في الخارج على تعاونهم الكبير مع اللجنة المنظمة وكافة الاتحادات والهيئات المعنية بالخيل العربية والفروسية التي ساعدت في تحقيق النجاحات لهذا الموسم الحافل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز