المرزوقي: نستمد طموحنا من مدرسة المركز الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن الإنجازات التي حققها المربط على مدى 15 عاماً بفضل التوجيهات السامية لفارس العرب، وهي إنجازات عظيمة جعلت من المربط الأفضل في العالم.

وقال: طموحنا الذي نستمده من مدرسة المركز الأول مفتوح على منهج التحدي البناء، ومنحنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كل الإمكانيات الكفيلة بتحقيق أهداف عظيمة، كما منحنا سموه الوقت الكافي لتحقيقها، وقد بذلنا كل جهد لنكون في مستوى المسؤولية التي تناسب مدرسة المركز الأول والعلامة العالمية لاسم دبي. والحمد لله أن وفقنا ليكون مربط دبي الأفضل في العالم. وعلينا المحافظة على مكانتنا كأفضل مربط منتج للخيل العربي في العالم.

وأضاف: الإنتاج المحلي لمربط دبي اليوم ليس فقط الأجود والأفضل، بل هو أيضاً الأكثر انتشاراً وطنياً وعالمياً مما يؤكد نجاح الرؤية السامية التي قام على أساسها مشروع مربط دبي وأهدافه النبيلة، ولا يزال أمامنا طريق طويل من العمل كي نستوفي مربط دبي حقه من الدور الاستراتيجي في تطوير الخيل العربي في مسيرة مستمرة تتناقل الأجيال مشعل مجدها الوطني.

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