التوحيدي: نهدي الإنجازات للوطن قيادة وشعباً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن امتنانه للثقة الغالية التي منحها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ 15 عاماً باختياره مشرفاً عاماً على مشروع حضاري أصيل وعظيم يخدم الخيل العربية الأصيلة، وقال: أتشرف بأن أتقدم إلى فارس العرب بالتهاني والتبريكات بمناسبة مرور 16 عاماً على توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي أيقونة المدن العالمية المتقدمة، داعياً الله لسموه بالصحة وطول العمر ومزيد من النجاح والتقدم.

وأضاف التوحيدي: نحن سعداء بنجاح مشروع حلم أصبح واقعاً أنجح من المتوقع، كنا على يقين أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشير إلى إنجاز تاريخي يمنح قوة متميزة للإنجازات العربية في العصر الحديث والمعاصر، وكنا نستشعر روح الوضوح والطموح والتحدي والإبداع الحضاري الذي جعل من دبي صناعة لا تتنازل عن المركز الأول بقيادة سموه، وتعلمنا من مدرسة محمد بن راشد صناعة المستحيل، لاسيما وأن سموه يمنح كل محاولة أسباب اليقين، لذلك كنا على يقين أن حلم مربط دبي سيتحقق بمواصفات دبي وشموخ الإمارات وروح العالم، والحمد لله الذي وفقنا لنرى هذا المجد السامي في خدمة الخيل العربية وتطويرها يغمر الوطن بالأفضلية والعالم بالإنجازات.

رؤية

وشدد التوحيدي على أن ما حققه مربط دبي خلال الخمسة عشر عاماً من عمره يعتبر أحد الإنجازات الوطنية والعالمية للقيادة الرشيدة برؤيتها وتوجيهاتها وعملها ومتابعتها وحرصها وتقييمها وتقويمها. وقال: "يحق لنا أن نفخر بهذه السيرة العالمية العطرة لنجاح مشروع الإنتاج المحلي في تطوير الخيل العربية بالإمارات التي تحتفل بتميزها في عيدها الوطني الخمسين وفي كل يوم، ويشرفنا أن نهدي كل إنجازات مربط دبي وحصيلته من الكؤوس والميداليات الذهبية والمعادن النفيسة وألقاب الأفضلية والأرقام القياسية، إلى الوطن قيادة وشعباً ومقيمين، وإلى كل عاشق للخيل والخير والحب والسلام.

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