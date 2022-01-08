مربط دبي صانع أمجاد الخيل العربي في العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

للخيل العربي قصة نجاح خاص في العالم، وتحديداً في الإمارات، وبواقع خاص في دبي، قبل 15 عاماً أمر فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس نواة لإعادة الخيل العربية إلى موطنها بإنشاء مربط دبي للخيول العربية، ليكون حاضنة استراتيجية للاهتمام بالخيول العربية والمحافظة عليها وتطويرها، ضمن رؤية شاملة وخطة علمية وخصص لها كافة الإمكانيات الكفيلة بإحداث نقلة ضخمة في صناعة الخيل العربية وحسم قضية عودتها إلى موطنها بالجزيرة العربية.

ويتزامن مرور 15 عاماً على إنشاء مربط دبي مع أجواء احتفالات دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ 50 ومناسبة الذكرى السادسة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،مقاليد الحكم في إمارة دبي، واحتفالات السنة الجديدة، بجانب انطلاق مرحلة جديدة من البناء والتشييد والتحديث والتطوير، الذي يعزز نجاح الإمارات وتميزها العالمي في كافة المجالات، وفي تحصين مكتسباتها وأمنها واستقرارها وازدهارها وسعادة شعبها، وتطورها بثبات وتميز نحو المستقبل.

وفي عامه الـ 15 يرمز مربط دبي لروعة الجمال وقوة الإنتاج، ويحمل رصيداً عالمياً وإنجازات قياسية تليق بمكانة الإمارات، ومثلما يصعب تعداد الإنجازات الوطنية العديدة، يكون من الصعب تعداد إنجازات مربط دبي محلياً ودولياً وفي هذه السطور نكتفي برصد بعض المحطات القياسية التي منحت مربط دبي موقع الأفضلية في العالم.

منعطف عالمي

في موسم يعتبر قمة في التميز العالمي الذي أعقب تتويج المهرة دي شهلا بلقب العالم ونيل العديد من الألقاب إقليمياً وعالمياً، انطلق مربط دبي بقوة كاسحة مع الفحل رشيم الذي شكل منعطفاً عالمياً حاسماً، وكان حصاد المربط من الإنجازات كبيراً في 2016، ونال 3 من 4 جوائز الشيخ زايد بن سلطان، وحقق أعلى معدل في الموسم 94.25 نقطة.

ودولياً أحرز المربط ثلاثية ذهبية في منتون، ونال لقب أفضل فرس منتجة ولقب أفضل رأس في البطولة، واحتفظ بلقب أفضل منتج، ونال في فيشي، الذهب ولقب أجمل رأس ولقب أجمل خيل. كما نال الذهب والفضة والبرونز وحافظ على لقبه مجدداً بجائزة أفضل مرب منتج في ويست كوست ببلجيكا.

وسطر المربط إنجازاً غير مسبوق في تاريخ «كل الأمم» بنيله نصف ذهب البطولة على مدى 34 عاماً؛ ثلاث ذهبيات تذكر بثلاثيات الشارقة الدولية ومنتون ولاس فيغاس.

وفي بطولة العالم جددت أبطال كل الأمم بطولتها الذهبية، وأضاف الفحل العالمي رويال كولورز لقب البلاتينيوم، ولقب أفضل مربط في العالم، فضلاً عن جائزة أفضل مربّ ومالك، وجائزة أكثر مربط حاصل على ألقاب ذهبية في العام 2016 وجائزة أفضل فرس منتجة في العالم.

ألقاب دولية

وفي العام 2017 توج مربط دبي بعدد من الألقاب الدولية في الإمارات انتهاء ببطولة دبي التي نال فيها ثلاثية ذهبية وفضية وبرونزية، ومع انطلاقة الموسم التالي تربع على قمة السلالة المصرية في الشارقة بإحرازه ذهبيتين وفضية وبرونزية وأعلى معدل.

وخارجياً تألق مربط دبي في فيشي بإحراز ثلاثية ذهبية وفضية وبرونزية، ولقب أفضل خيل، وفي ويست كوست بثنائية ذهبية وفضية وبرونزية، ثم في منتون بإحراز فضيتين، وفي بيرغامو بإحراز ذهبيتين، مستعيداً مركزه الأول من نسخة 2014. وانتزع فضيتين في براغ، وذهبية وفضية في البطولة الأوروبية للسلالة المصرية، ليعزز أفضليته في عالم السلالة المصرية عالمياً. كما تمكن المربط في بطولة كل الأمم من انتزاع فضيتين ولقب أفضل وأعلى درجة بين الخيل الإناث، وميدالية برونزية.

المركز الأول

وحلق مربط دبي عالياً في الموسم المحلي 2018 بتحقيقه أعلى معدلات البطولات وأكبر حصيلة من الميداليات وأسمى وأغلى الجوائز والكؤوس في الداخل والخارج، ما مكنه من ترسيخ لقب أفضل مربط منتج وحائز على الذهب في العالم.

واعتلى المربط في 2018 قمة هرم السلالة المصرية في الشارقة بإحرازه 4 ألقاب وأعلى معدل في البطولة، ونال في بطولة الإنتاج المحلي 6 ألقاب، وفي الفجيرة نال الذهب ولقب أفضل خيل وجائزة الشيخ زايد وأعلى معدل في الموسم تجاوزه في بطولة الإمارات. ونال إنتاج رشيم في أبوظبي كأس الشيخ زايد وكأس الإمارات، ثم أكد سطوته في دبي بنيله ذهبيتين وفضية وبرونزيتين. واختتم إنجازاته في دولية الشارقة حيث تمكن إنتاج رشيم من نيل 4 ميداليات.

وكانت أبرز إنجازات المربط دولياً في 2018 إحراز دي سراج ذهبية بطولة العالم للمرة الثانية، مع فضيتين، ولقب جائزة أفضل مربٍّ، ولقب أفضل فحل إنتاج في العالم، ولقب أفضل فرس منتجة في البطولة. وتألق المربط في ختام كأس الخليج بنيله ذهبية وبرونزية..

2019

وفي بطولة كل الأمم للعام 2019 أحرز المربط المركز الأول بذهبيتين وفضية، ولقب أفضل مرب ومنتج، قبل أن يتألق بذهبية وفضية وبرونزيتين في بطولة العالم، مع حصيلة قياسية من الألقاب؛ لقب أفضل درجة بين المهرات، ولقب أفضل مزرعة منتجة في العالم، ولقب أفضل فحل منتج في العالم، ولقب أفضل فرس منتجة للأبطال في العالم، وهي ألقاب مكنت مربط دبي من الاحتفاظ بالمركز الأول ومكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

تأكيد الأفضلية

مع انطلاق الموسم الماضي، أكد مربط دبي قيادته دفة إنتاج السلالة المصرية بنيله ثلاثية ذهبية. كما تمكن في بطولة الإنتاج المحلي بالشارقة من إحراز ثلاث ميداليات ذهبية. وفي النسخة التالية من بطولة الإنتاج المحلي التي نال فيها كل أنواع المعادن النفيسة، توج المربط بأول لقب أطلقته البطولة كأس فخر الإنتاج المحلي، ولقب أعلى معدل في البطولة. وفي النسخة الثانية عشرة من بطولة كلباء، تمكن أبناء الأسطورة رشيم من حصد 6 ألقاب، فضلاً عن ذهبيتين وبرونزية ليحتفظ بصدارة النسخة الأولى التي حصد منها أبناؤه 8 ميداليات من مختلف أنواع المعادن النفيسة.

أما في بطولة الإمارات للمربين، فأحرز ثلاثية ذهبية وفضيتين. بعد أن أحرز 5 ألقاب بذهبيتين وفضية وبرونزيتين في الموسم السابق.، وقبله في الموسم الأسبق ثلاثية ذهبية وفضية. وفي بطولة أبوظبي الأخيرة، سطر مربط دبي إنجازاً قياسياً تاريخياً بإحرازه أربعة ألقاب ذهبية وبرونزية. والبطولة تحتفظ للمربط برصيد ذهبيتين وجائزة الشيخ زايد وكأس الإمارات في نسخة العام 2018، ثم ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية وجائزة كأس زايد العام 2019، وحصد 5 ميداليات ذهبيتين وفضيتين وبرونزية العام 2020. وسطر مربط دبي إنجازاً قياسياً جديداً برصيد ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية في بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2021.

ودولياً أحرز إنتاج المربط ثلاثية ذهبية وفضية ببطولة الآرتي دي كافالو، وفي بطولة ستروخن 2021 أحرز ذهبيتين بعد 3 ذهبيات وفضيتين في دورة 2020، وذهبيتين وفضية وبرونزيتين ولقب أفضل حركة خيل بين المهرات في العام 2019. وفي براغ أحرز ذهبية المهرات التي تحتفظ ببصمات ذهبية لإنتاج رشيم ومنها ثلاثية ذهبية. وفي آخر مشاركاته في فيرونا نال إنتاج المربط ذهبيتين وبرونزية.

الأكثر فوزاً

وفي حدث تاريخي أعلنت بطولة منتون 2021 المربط الأكثر فوزاً بالألقاب منذ انطلاقها قبل 30 عاماً برصيد 33 لقباً. وتمكن من انتزاع ذهبية وفضيتين وبرونزية. ونال لقب أفضل فحل منتج للأبطال. كما نال لقب «أفضل مرب» في نسخة 2020 مع الذهب والفضة والبرونز.

وكانت آخر المحطات العالمية المجيدة لمربط دبي في 2021 في بطولة العالم بباريس التي استعادت رونقها التنافسي بعد تأجيل دورتها العام قبل الماضي، حيث تمكن المربط من إحراز كأسين ذهبيتين ثمينتين وبرونزية. وسجل إنتاجه مزيداً من الإنجازات الذهبية لمرابط أخرى. ونال لقب أفضل مرب ومنتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل منتج مجدداً، ولقب أفضل فرس منتجة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز