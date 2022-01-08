93 خيلاً في أول سباقات العين في 2022

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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ينظم نادي العين في الخامسة من مساء اليوم سباقه السادس بالموسم والأول بالعام الجديد بمشاركة 93 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 515 ألف درهم، ويتألف من 7 أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد في ختام الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة، ويبدأ الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، حيث تبرز خيول عدة قوية منها «دبليو ام ايه فروست»، و«ياس اكس منصور»، وفي الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، هانديكاب، يتطلع «جاب المحفوظ» الفائز بمضمار العاصمة في الشهر الماضي، للصدارة في المضمار العيناوي، غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود خيول قوية مثل «سندس»، و«صافن الريف»، و«أشطر» وغيرها.



عودة المبتدئة



يعود سباق المبتدئة بالشوط الثالث على لقب البصرة لمسافة 1800 متر، حيث تتنافس خيول تطمح للقب أبرزها «جلال الريف»، و«نشوان»، وتستمر الإثارة بالشوط الرابع لمسافة 1800 متر - هانديكاب - حيث يشارك المدرب أورتيل بكل من «ايه اف الباهر»، و«ايه اف كالنور»، وعليه إذا أراد الفوز أن يواجه خيولاً قوية مثل «او اس اس» الذي سبق وحقق الفوز بهذا المضمار، و«آر بي كينغز باي»، وغيرهما، وفي الشوط الخامس لمسافة 1800 متر يبحث «سطام مسقط» عن الفوز لكن عليه أن يتجاوز أولاً منافسين أقوياء مثل الجواد «أكسفورد» الذي غادر أخيراً فئة المبتدئة، و«رحال الوثبة»، و«أركان الريف».



الشوط الرئيس



تبلغ الإثارة ذروتها بالمضمار العيناوي في الشوط السادس والرئيس المخصص لخيول 5 سنوات فما فوق، والذي ينطلق لمسافة 2000 متر بمشاركة 10 خيول، يبرز منها «جوشوك»، و«صلب»، و«عاصف»، وهناك أيضاً «ثائر عذبة»، الذي يتطلع لظهور قوى بعد مغادرته فئة المبتدئة أخيراً.

ويختتم الحفل بالشوط السابع والأخير في الأمسية، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، حيث ينطلق لمسافة 2000 متر، هانديكاب، حيث تبرز خيول قوية تتنافس على اللقب مثل «فريسبريرغ»، و«تخطيط» و«منتخب».

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