كأس ولي عهد دبي يدشن مهرجان القدرة اليوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، والتي تحتضن النسخة 14 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم برعاية طيران الإمارات وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويدشن السباق الرئيسي الذي ينطلق في الساعة 7 صباحاً، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة والذي يشتمل على 4 سباقات مختلفة الفئات، وهي سباق اليوم وسباق السيدات غداً يليه سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس اليمامة للأفراس.

وجاءت ضربة البداية هذا العام عبر السباق الأقوى والأكثر إثارة وهو كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، حيث كان السباق هو مسك ختام المهرجان في السنوات الماضية، ولكن بسبب الأحوال الجوية وهطول الأمطار في الأسبوع الماضي، فقد تم ترحيل 3 سباقات إلى الأسبوع الجاري انطلاقاً من حرص اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية، على سلامة الجميع خاصة بعد تأثر مسارات السباق نتيجة هطول الأمطار، فيما تم تثبيت موعد السباق الرئيسي اليوم والذي سيقص شريط افتتاح المهرجان بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف الإسطبلات.

ورحبت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية، بجميع الزوار والمشاركين في الحدث، وطالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أبرزها ارتداء الكمامة، وارتداء القفازات وغسل اليدين باستمرار كما تم توفير غرفة عزل مجهزة بشكل كامل للتأكد من صحة وحالة الأشخاص.

مراحل السباق

وسيكون سباق اليوم مقسماً إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وجرت يوم أمس إجراءات قياس الأوزان للفرسان وعملية الفحص للخيول واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

اجتماع صباحي

وسيقام صباح اليوم قبل انطلاق السباق اجتماع تنويري عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما يتوجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 5 كم من خط الانطلاق وخط النهاية.

F3 تتطلع إلى المحافظة على اللقب

تتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب بعد الفوز في النسخة الأخيرة لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة عن طريق الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الفرس «أميرة»، وسجل زمناً قدره 4.04.54 ساعات، بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيف، الفارس سهيل الغيلاني، الذي امتطى صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات M7، ونال المركز الثالث في النسخة الماضية الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «شومان تي» لإسطبلات F3، ولن يكون سباق اليوم أقل إثارة بعد أن رفعت جميع الإسطبلات استعداداتها للسباق الرئيسي في المهرجان.

وتسعى إسطبلات M7 إلى مواصلة تألقها لهذا الموسم بعد سيطرتها على 3 ألقاب في مدينة دبي الدولية للقدرة وهي: تحدي سيح السلم عن طريق الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «زيزوم» وكأس جميرا للقدرة مع الفارس سعيد الشامسي على صهوة الفرس «أصايل»، وكأس المرموم للقدرة بواسطة الفارس سعيد حمود الخياري ممتطياً صهوة «أكيم دي بلانيول».

وتتطلع إسطبلات MRM إلى تكرار الفوز الذي حققته في آخر السباقات الكلاسيكية هذا الموسم وهو سباق اليوم الوطني لمسافة 120 كلم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، عن طريق الفارس خلفان جمعة بالجافلة، على صهوة «أفنير لا ماجوري» لإسطبلات MRM.

جوائز مالية

أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية، عن الجوائز المالية قيمة للفائزين في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وستشمل الجوائز في السباق الرئيسي اليوم الفائزين حتى المراكز الثلاثين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 100,000 درهم، المركز الخامس 90,000 درهم، المركز السادس 80,000 درهم، المركز السابع 70,000 درهم، المركز الثامن 60,000 درهم، المركز التاسع 50,000 درهم، المركز العاشر 50,000 درهم، المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 40,000 درهم، ومن المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين سيحصل كل شخص على جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

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