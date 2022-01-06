عمار النعيمي يرحب بالمشاركين في «عجمان لجمال الخيل»

المصدر: عجمان - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تنطلق اليوم بميدان الفروسية بعجمان، منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2022 بنسختها الـ 19، بإشراف جمعية الإمارات للخيول، وتستمر ثلاثة أيام.

يشارك في البطولة 308 خيول من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في دولة الإمارات وخارجها.

ورحب سمو الشيخ عمار النعيمي بالمشاركين، وقال إن النسخة الـ 19 من البطولة تأتي والإمارات تحتفل بعام الخمسين، وقد حققت بقيادتها الحكيمة علامات بارزة في تنمية حضارتها بالمبادئ النبيلة والولاء للدين والوطن وكرامة بني البشر من خلال توفير حياة كريمة تزدهر بها الأجيال.

وأعرب سموه عن عميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعايتهم الكريمة ودعمهم لرياضة الفروسية.

وتقدم سموه بالشكر لأندية الفروسية في الإمارات واللجنة المنظمة ووسائل الإعلام، ولكل من يشارك في هذه البطولة.

كما أعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق للجميع وقضاء وقت ممتع مع بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، التي تتميز بطبيعتها التنافسية لوجود عدد كبير من أفضل الخيول المشاركة.

ويشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول على سبعة أشواط للفئة الأولى (المهرات) بعمر سنة «أ، ب، ج، د» والفئة الثانية (المهرات) في عمر سنتين «أ، ب» والفئة الثالثة (المهرات) عمر ثلاث سنوات.

وتستأنف البطولة غداً بالفئة الرابعة للأفراس بعمر 4-6 سنوات والفئة الخامسة للأفراس بعمر 7-9 سنوات ثم الفئة السادسة الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق ثم الفئة السابعة (الأمهار) بعمر سنة «أ، ب، ج» والفئة الثامنة (الأمهار) بعمر سنتين «أ».

وتتواصل البطولة في يومها الثالث والأخير بعد غدٍ بالقسم «ب» للفئة الثامنة (الأمهار) تعقبها منافسات الفئة التاسعة (الأمهار) بعمر 3 سنوات، ثم الفئة العاشرة (الفحول) 4-6 سنوات «أ، ب» ثم الفئة الحادية عشرة (الفحول) بعمر7-9 سنوات، ثم الفئة الثانية عشرة الفحول عمر 10 سنوات وما فوق.

وتختتم البطولة باختيار الأبطال: الذهبي والفضي والبرونزي لكل فئة من الفئات وهي بطولات المهرات عمر سنة والمهرات والأفراس والأمهار عمر سنة والأمهار والفحول، ويتم بعدها تكريم خاص للمزرعة الرائدة في الإمارات وجواد الإمارات الرائد والجواد الفائز بأكثر عدد نقاط ومملوك لمواطن إماراتي.

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