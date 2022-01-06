أغلى كؤوس الخيل تختتم في السعودية اليوم

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

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بشعار «معاً أبداً»... تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، المحطة الختامية الـ14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، التي يستضيفها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض.

وتقام سلسلة السباقات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية.

ويشهد الكرنفال الختامي مشاركة 59 خيلاً في 6 أشواط في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيداً على المكانة المرموقة للكأس الغالية، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

فخر

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بالوصول للمحطة الختامية وتنظيمها في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد النجاحات المهمة التي حققتها الكأس الغالية طوال الفترة الماضية، مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير الذي قاد السلسلة لتجسيد المنجزات في كل المضامير العالمية، منوهاً بأهمية ودور سباق المحطة السعودية التي تسهم في تعزيز المزيد من المكتسبات لمسيرة الكأس الغالية في ظل مشاركة نخبة الملاك والمرابط، ما يمثل دعماً مهماً لمسيرة الخيل العربي في السعودية الشقيقة التي تحتفي في كل عام بالحدث العالمي».

مكانة تاريخية

من جهته أكد فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة أن المحطة السعودية والختامية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات والمكتسبات التاريخية، مبيناً أن محطة السعودية تمثل علامة فارقة وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية.

وقال: «نفخر ونعتز بتنظيم ختام الكأس الغالية في المملكة العربية السعودية للعام الرابع على التوالي، والتي تعتبر من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا السنوية وتحظى بمشاركة واسعة وكبيرة من مرابط الخيل العربي في المملكة»، مضيفاً: «في ظل الاهتمام الكبير وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تخطينا كل التحديات في هذا العام، وحققنا الالتزام التام بتنظيم السباقات في كل دول العالم، وقادتنا رؤية سموه لتجسيد أفضل النتائج والنجاحات في كل المضامير العالمية».

وتابع نفخر بالوصول للمحطة الختامية بعد أن سجلت الكأس الغالية العديد من المنجزات في المحطات السابقة التي أقيمت في أعرق وأهم المضامير العالمية، كما أن إقامة محطة السعودية للعام الرابع على التوالي تدل على مكانة العلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية.

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