وعد نديم.. نجمة في سباقات القدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

برزت الفارسة اللبنانية وعد نديم في سباقات القدرة وتحديداً بقرية الإمارات العالمية بالوثبة التي شهدت على تألقها وبلوغها منصات التتويج، ونيلها شرف الحصول على السباق الرئيسي المفتوح في النسخة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة في يناير 2020.

وكان اللقب الأول الذي أحرزته في مشوارها الفوز بكأس قرية الإمارات العالمية للقدرة عام 2017، والذي لفت إليها الأنظار بعد تألقها اللافت كفارسة صغيرة السن تنجح في بلوغ منصات التتويج، لتضيف بعدها لقباً جديداً بحصولها على سباق السيدات في مهرجان أبوظبي 2019، كما صعدت لمنصات التتويج في العديد من المرات بنيلها للمركزين الثاني والثالث عبر مختلف وأقوى السباقات.

حلم

وذكرت الفارسة وعد نديم أن أكبر أحلامها كان التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وأنها كانت قريبة من تحقيق حلمها في الموسم الماضي لكن التوفيق لم يحالفها، وقالت: أتمنى أن أنجح هذا العام في الحصول على هذا اللقب الذي يتمناه كل فارس وفارسة.

حب بالوراثة

وورثت وعد نديم حب الخيل من جدها «والد والدتها»، والذي كان محباً للخيل ويشارك في سباقات السرعة، ولكنها مارست الرياضة في مدرسة بوذيب حتى انضمت لإسطبلات «الوثبة» التي تألقت معها بإشراف ودعم من مدرب الخيول الشهير علي خلفان الجهوري، الذي تدين له الفارسة اللبنانية بالكثير من الفضل لما وصلت إليه في رياضة الفروسية، وقبل ذلك تدين للإمارات التي احتضنتها منذ لحظة الميلاد بأرضها، وتقول: حب الإمارات أكبر داعم لي في حياتي، وكل نجاح أحققه في مشواري المهني أو الرياضي يعود فيه الفضل إلى دولة الإمارات التي وفرت لي كل شيء، من تعليم وتدريب رياضي، لذلك أنا أعتبرها بلدي، وهي كذلك بالفعل، لأنني مولودة بها وعشت كل حياتي على أرضها الطيبة.

وتؤكد وعد أنها عانت كثيراً في مشوارها بسباقات القدرة وما زالت تعاني لأجل المحافظة على وزنها بسبب طول قامتها، مبينة أن رياضة الفروسية تتطلب وزناً مثالياً لا يأتي إلا بالحمية والتدريبات المتواصلة، ذاكرة أن محافظتها على الوزن تتطلب منها الكثير من العمل والجهد والضغط نتيجة طول القامة، وقالت: اجتهد حتى أحافظ على الوزن المثالي الذي يمكنني من المواصلة في سباقات القدرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز