«ديزرت بيس» لجودلفين بطل «ند الشبا كلاسيك» في «وجهات دبي» بـ «ميدان»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري تصوير- إبراهيم صادق

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شهدت الأمسية السابعة لـ «نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي يوم الأول من أمس، والتي خصصت للاحتفاء بمبادرة «#وجهات_دبي»، الهادفة إلى الترويج لجميع فعاليات ومناطق دبي السياحية، الكثير من القوة والإثارة.

وكانت هيئة الإمارات لسباق الخيل قد أعلنت قبل انطلاق الأمسية، عن تحويل الشوطين الثالث والرابع إلى المضمار الرملي عوضاً عن العشبي، نسبة لتأثير الأمطار الغزيرة على العشب، كما تم إلغاء الشوط السابع لمسافة 1000 متر على أن يقام في موعد لاحق.

وبالعودة إلى مجريات السباق، افتتح فريق جودلفين مشاركته الأولى في الموسم عبر «ديزرت بيس» الذي ظفر بلقب الشوط الرابع «ند الشبا كلاسيك».

كما اقتنصت «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط الخامس الرئيس «تحضيري – 1000 جنيز الإماراتي»، فيما نال «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب الشوط السادس والختامي «بطولة القرهود للسرعة»، بينما حقق «كونجلومريت» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثالث «الجداف للميل»، وشهدت الأمسية تألق المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي اللذين حققا ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

ظفرت «الخليجي» لناصر عسكر بلقب الشوط الأول «متحف الاتحاد» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلة زمناً قدره 1.34.77 دقيقة، وبفارق رقبة عن «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف رامي» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس لياندرو شيمينز وإشراف المدرب قيس عبود.

الشوط الثاني

اقتنص «فخر» لـ «الخيالة السلطانية العمانية» لقب الشوط الثاني «برواز دبي» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.90 دقيقة وبفارق رقبة عن «بهية» لـ «عذبة للسباقات» بقيادة الفارس مانويل مارتنيز وإشراف المدرب محمد دقاش، وحلت ثالثاً «أون كيو» لـ «إسطبلات العجبان» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

الشوط الثالث

حقق «كونجلومريت» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثالث «الجداف للميل» لمسافة 1600 متر المقدم من «متحف المستقبل»، والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.72 دقيقة وبفارق رقبة عن «كينج أوف كونكويست» لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وجاء في المركز الثالث «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

ظفر «ديزرت بيس» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «ند الشبا كلاسيك» لمسافة 2000 متر المقدم من «عين دبي»، والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.07.06 دقيقة وبفارق رقبة عن «بيغ تيم» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، وحل ثالثاً «آيرش فريدوم» لملاكه جون والتر مورايس وجون مورايس ومايكل جوناثان مورايس بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنصت «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط الخامس الرئيس «تحضيري – 1000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر المقدم من «برج العرب»،والبالغة قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 1.25.93 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «شينيار» لعلي حداد، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، وجاء في المركز الثالث «شدزادي» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

حقق «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب الشوط السادس والختامي «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» المقدم من «برج خليفة»، والبالغة قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.24 دقيقة وبفارق 9 أطوال وربع الطول عن «جلاديتور كينج» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بوبات سيمار، وحل ثالثاً «الكرامة» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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