بوبات سيمار: احتمال لمشاركة «سويتزرلاند» في السعودية

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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أعرب المدرب بوبات سيمار، عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال الأمسية السابعة لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، عبر «كونجلومريت»، الذي توج بلقب «الجداف للميل» و«سويتزرلاند»، الذي اقتنص لقب «بطولة القرهود للسرعة».

وأضاف قائلاً بأن وجهة «سويتزرلاند»، ستكون أمسية «كأس السعودية» الشهر القادم، أو سباق «دباوي ستيكس»، خلال كرنفال كأس دبي العالمي، متمنياً أن يحالفه التوفيق في السباقات القادمة.

مستوى متطور

ومن جانب آخر، أشاد المدرب طحنون العلوي مساعد المدرب هلال العلوي، بتطور أداء المهرة «الخليجي»، لناصر عسكر، عقب تحقيقها الفوز لأول مرة على مضمار «ميدان» العالمي، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وأضاف أن المهرة تم شراؤها من المزاد، وقد حققت المركز الثاني مرتين في إنجلترا بمضماري «نيوبري» و«لنجفلد»، مشيداً بالأداء الذي قدمه الفارس عبد العزيز البلوشي، الذي تمكن من حسم اللقب في اللحظات الأخيرة.

وعن مشاركتها المقبلة، أكد أنه سيتم التأكد من حالتها الصحية عقب السباق، ومن ثم سيتم تحديد الوجهة القادمة، التي ستكون على ذات المسافة.

فخر كبير

وبدوره، أعرب المدرب إبراهيم الحضرمي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول بمضمار «ميدان»، عبر «فخر»، الذي اقتنص لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، مؤكداً أن الحالة الجوية لعبت دوراً مهماً في تحقيق اللقب.

وأضاف إبراهيم الحضرمي أن الفارس أنطونيو فريزو، لعب دوراً حاسماً في انتزاع اللقب في اللحظات الحاسمة، بعد أن اشتدت المنافسة مع «بهية»، لـ «عذبة للسباقات»، في اللحظات الأخيرة في الشوط.

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