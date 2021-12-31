حمشو بطل «العين لقفز الحواجز».. و«النجمة» للمهيري

المصدر: العين - البيان الرياضي

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توّج الفارس السوري عمرو حمشو مع جواده «فاغابون دوس فورتس» بلقب بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة 3 نجوم، وحاز على أعلى نقاط جولة من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والتي أقيمت في ختام فعاليات البطولة التي نظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس البطولة، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكل الأحداث الرياضية، وشركة لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

تابع المنافسات وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، رئيس البطولة، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتوم بوشنان، المدير التنفيذي للنادي، وعلي فاروق مسؤول الفروسية.

وجاء فوز السوري حمشو في منافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولتين، وصمم مسارهما بحواجز ارتفاعها بين (145 ـ 160) سم، وتنافس في الجولة الأولى 33 فارساً وفارسة، وصعد منهم 8 فرسان إلى الجولة الثانية بصحبة خيول من الوزن الثقيل، وأكملها حمشو دون خطأ محققاً 50.26 ثانية، وحقق المركز الثاني الفارس الألماني جورج نييف بالجواد «بنور دي روميت»، بزمن 49.84 ثانية، وجاء مواطنه ديفيد ويل بصحبة جواده الرائع «بابالو اتش دي»، ثالثاً في زمن (9.85) ثوانٍ.

وأحرز فرسان الإمارات مركزين متقدمين في منافسة الجائزة الكبرى، وحقق الفارس الشيخ علي جمال النعيمي بالجواد «كاسبار ايه جيه»، المركز الرابع في 45.12 ثانية، ونال الفارس محمد أحمد العويس بالجواد «جيمس في دي أود»

المركز الخامس في 46.12 ثانية.

الجائزة المصغّرة

وفي منافسة الجائزة المصغّرة من فئة 3 نجوم، فاز بالمركز الأول الفارس الألماني ديفيد ويل مع الفرس «كونكورديا 49»، وجاءت بمواصفات الجولة مع تمايز، على حواجز 145 سم، بمشاركة 49 فارساً وفارسة، محققاً 33.77 ثانية، وجاء ثانياً الفارس البلغاري كونستانت فان مع الفرس «دياز دي ثوت» بزمن 34.10 ثانية، ثم الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بجواده «لاري 210» محققاً 34.24 ثانية.

النجمة الواحدة

وحاز الفارس عبد الله حميد المهيري بالجواد «ديارادينو»، كأس لقب بطولة العين الدولية من فئة النجمة الواحدة، والتي تزامنت مع الحدث الرئيس، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس على لقبها 46 فارساً وفارسة، محققاً 36.5 ثانية، وحاز المركز الثاني فارسنا محمد الكميتي مع الفرس «إينا فا دو»، في زمن 37.89، يليه الفارس السعودي فهد عبد العزيز بالجواد «كاين أوف دي إي روكي ماونتين»، في 39.17 ثانية.

الجوكر

وفي منافسة تجميع النقاط (بالجوكر) تصنيف النجمة الواحدة، على حواجز (125) سم، نجح 15 فارساً في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) ضمن الزمن المسموح، وحقق فارسنا المتألق علي خلفان الجهوري على صهوة الجواد «هيرمس دو ماريبوسا»، أفضل زمن وبلغ 47.25 ثانية، وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة السورية آية حمشو مع الفرس «ديفين دو لابرايس» في 48.19 ثانية، وجاء فارسنا عبد الرحمن أحمد أمين مع «فيفا» ثالثاً في 48.42 ثانية.

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