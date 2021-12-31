«وجهات دبي» تزين الأمسية السابعة لـ «نادي دبي لسباق الخيل» بـ «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق غداً السبت الأمسية السابعة لـ «نادي دبي لسباق الخيل» والتي تم تخصيصها للاحتفاء بمبادرة «#وجهات_دبي»، الهادفة إلى الترويج لجميع فعاليات ومناطق دبي السياحية، وتأتي هذه الخطوة، في إطار دعم المبادرة التي تم إطلاقها في منتصف الشهر الماضي، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جاذبية الإمارات، وتوجيهات سموه بجعل دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم.

وستقوم إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بتسمية كل شوط باسم إحدى الوجهات السياحية في دبي، بداية بشوط الخيول العربية الذي يحمل اسم «متحف الاتحاد»، وشوط «برواز دبي»، المخصص أيضاً للخيول العربية، بينما تبدأ أشواط الخيول المهجنة الأصيلة بشوط «الجداف مايل مقدم من متحف المستقبل»، تليه أربعة سباقات، تحمل أسماء لوجهات سياحية في دبي، مثل «عين دبي»، و«برج العرب»، و«برج خليفة»، وختاماً بشوط «نخلة جميرا».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «متحف الاتحاد» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والمخصص للخيول العربية الأصيلة والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «اونلي ناو» و«جوستي» لـ «إسطبلات العجبان»، «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «إيه إف فخامة» لـ «أبوظبي ريسنج»، «جيم تايم» لـ «إسطبلات الريف».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «برواز دبي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والمخصص للخيول العربية الأصيلة والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم 16 خيلاً أبرزها «أون كيو» و«ياغوت» لـ «إسطبلات العجبان»، «جاب ادعج» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «جمستون ديكسي» و«جراتيس» لـ «إسطبلات الريف»، «بهية» لـ «عذبة للسباقات»، «الغني» لسلطان علي.

الجداف للميل

يشهد الشوط الثالث «الجداف للميل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي المقدم من «متحف المستقبل» البالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «كينج أوف كونكويست» و«نادر» و«نيو كينجدم» و«نايت أوف لوكسوري» لجودلفين، «كوالتي هيومر» لسلطان علي، «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، «كونجلومريت» لمحمد خليل أحمد، «سد مأرب» لـ «كيه اتش كيه للسباقات»، «يسموريش» لحمدان بن حرمش.

ند الشبا كلاسيك

يشارك في الشوط الرابع «ند الشبا كلاسيك» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي مقدم من «عين دبي» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «ديزرت بيس» و«بيغ تيم» و«بريليانت لايت» و«مارشينج ارمي» و«إيكو بوينت» لجودلفين، «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جبر» و«القعقاع» لـ «شادويل».

تحضيري الـ 1000

يشهد الشوط الخامس الرئيس «تحضيري - سباق الـ 1000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي المقدم من «برج العرب» والبالغة قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً مشاركة 11 مهرة أبرزها «بيوتيفول سيكريت» و«هارت أوف سمر» و«سيلك رومانس» لجودلفين، «ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كوزمو كراون» لحمدان بن حرمش، «ليتل أفروديت» لعبد الله مناحي، «منوه» لأحمد بن طوق المري، «شدزادي» لناصر عسكر، «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات»، «شالفا» لمالكيه حسن مفرح العجمي وفوزي ناس، «شينيار» لعلي حداد.

القرهود للسرعة

يشهد الشوط السادس «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» على المضمار الرملي المقدم من «برج خليفة» والبالغة قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم مشاركة 8 خيول أبرزها «الكرامة» لـ «شادويل»، «سويتزرلاند» و«جلاديتور كينج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «كينج ليو» لسلطان علي، «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد، «اون ذا وارباث» لناصر عسكر، «أوبر كلاس» لـ «مزرعة غيرا ديل سور».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «نخلة جميرا» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم 13 خيلاً أبرزها «سيتي ووك» لجودلفين، «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ابن مالك» و«إيجابي» و«جدول» و«الفلك» لـ «شادويل».

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