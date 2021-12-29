انطلاق بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

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برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، انطلقت أول من أمس، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية، وشركة لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ويترأس البطولة محمد راشد الناصري، مدير عام النادي الذي توّج الفائزين في منافسات الجولة من فئة النجمة الواحدة التي شارك فيها 51 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 16 منهم، وتوج بالجولة الفارس علي عبد الله سلطان.

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