العويس بطل «العين الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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توّج الفارس محمد أحمد العويس على صهوة جواده «جيمس في دي أود» بلقب بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وحاز الجائزة الكبرى، في ختام فعاليات البطولة التي اشتملت على 17 شوطاً، 9 منها من فئة النجمتين، والتي نظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، واختتمت أول من أمس، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

شهد منافسات الختام وتوّج الفائزين، محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية، رئيس فعاليات البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتوم بوشانان، المدير التنفيذي لنادي العين للفروسية، مدير البطولة، وعلي فاروق مسؤول الفروسية بالنادي.

وتنطلق اليوم بنادي العين للفروسية، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، متضمنة أولى الجولات التي ستشهدها الإمارات والمؤهلة لكأس العالم لقفز الحواجز 2022، ويتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لتوسيع فرص المشاركة أمام الفرسان والفارسات، والبداية صباح اليوم بإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وإقامة المنافسة الأولى في بطولة النجمة الواحدة.

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