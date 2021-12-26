الجواد "جوهر سعفان" يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

المصدر: وام

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احتفظ الجواد "جوهر سعفان" العائد لإسطبلات سعفان، بلقب المحطة الـ13 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس السبت في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ 28 للكأس الغالية التي تواصل تحقيق أهدافها في كل موسم وتضاعف نجاحاتها في المضامير العالمية والعربية.

ونجح البطل "جوهر سعفان " بقيادة الفارس رمضان محمد من التألق والاحتفاظ بلقب الشوط الرابع /الرئيسي/ للعام الثاني على التوالي في مهرجان الكأس الغالية، حيث قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 2:02:00 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني "مراد سعفان"، فيما حل بالمرتبة الثالثة "حارس الأمين".

ويجري تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، دعما لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم.

كما شهد المهرجان الذي أقيم للمرة الأولى في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بعد عمليات التجديد والتحديث التي شهدها المضمار تحضيرا لاستضافة الكأس الغالية، مشاركة 41 خيلا في 6 أشواط، ووصلت قيمة جوائز السباقات إلى 590 ألف جنيه مصري، وهي الأكبر بتاريخ سباقات الخيل بمصر منذ انشاء الهيئة العليا لسباق الخيل في عام 1890، وأقيم السباق تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية برئاسة سعادة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، وبالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وفاز الجواد "مارد اخناتون" العائد لاسطبلات "العزوه" بلقب الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر، وذلك لمسافة 1200 متر، وظفر "بريق الأمل" لاسطبلات سعفان بلقب الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين لمسافة 1400 متر، وحصدت "بنت النيل بدراوي" على لقب الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية الغشيمة، وذلك لمسافة 1400 متر، فيما توج "بشار آل علي" بلقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر الذي أقيم على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة، في حين فاز "مناضل سعفان " بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الغشيمة.

شهد المهرجان وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وشريف سيف النصر رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

من جهته أعرب سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها محطة مصر، والتي تمثل إضافة كبيرة لأجندة السباقات العالمية، متقدما بالتهنئة والتبريكات للفائزين في الأشواط ال 6 التي عكست حجم ومكانة العلاقات والروابط الاستراتيجية، والمسيرة المشتركة التي تجمع الإمارات بشقيقتها الكبرى مصر.

وقال:" قدم الأشقاء في مصر لوحة تنظيمية رائعة بكل المقاييس، وبذلوا جهودا كبيرة لتحقيق النجاح المنشود للحدث الاستثنائي الذي يستهدف تقديم الدعم لسباقات الخيل المصرية وتحقيق النهضة لمسيرتها".

وأضاف الرحماني : " إن نجاحات المهرجان وتلاحم الاخوة في مصر للاحتفاء بالمسيرة التاريخية للكأس الغالية ليس بغريب ولا جديد عليهم بحكم الروابط المشتركة، ودولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها، وإعلاء شأنها باعتبارها ركناً أصيلاً من تراثنا العريق، واستكمال رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " التي واصلت مسيرتها قيادتنا الرشيدة في دعم ملاك ومربي الخيل بكافة المضامير العربية والعالمية، ونتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مجدد الخيل العربي الأصيل، تقديرا لدوره الريادي في تحقيق النهضة التاريخية والنقلة النوعية لمسيرة الخيل العربي وسباقاته العالمية" .

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