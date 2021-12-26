فهد علي بطل أغلى كؤوس القدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توّج الفارس فهد علي حسن، على صهوة الجواد «برونكس» لإسطبلات سيح السلم 2، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمل «نجمتان»، لمسافة 120 كيلو متراً، وفق التصنيف الدولي، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب الدولية للقدرة. وسيطر الفارس فهد علي، على مجريات السباق، الذي شارك فيه 66 فارساً وفارسة، في آخر مرحلتين، مسجلاً زمناً وقدره 5:44:24 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 20.90 كلم/‏‏‏ساعة.

ونال المركز الثاني، الفارس أحمد علي المرزوقي على صهوة الجواد «أرابيك رفيك» لإسطبلات حديبة السلم 2، بزمن 5:47:45 ساعات.

وعودة إلى السباق، حل الفارس فهد علي في المركز الرابع في المرحلة الأولى لمسافة 38.7 كلم، قبل أن يتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية لمسافة 30.8 كلم، والتي بذل فيها جهداً مميزاً مع جواده.

واستفاد الفارس فهد علي من قوة وحيوية جواده في المرحلة الثالثة لمسافة 31.9 كلم، ليتصدر السباق، قبل أن يسجل انطلاقته الظافرة، وبفارق كبير، في المرحلة الرابعة الأخيرة، لمسافة 20.07 كلم.

بروتوكول بوذيب

وحصد الفارس أحمد صالح الشرف، على صهوة «شامبر فيكتور» من إسطبلات البراري، المركز الأول، في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقام وفق بنود بروتوكول بوذيب، برصيد 212.02 نقطة.

توج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، يرافقه كيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

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