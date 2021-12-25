«داون اون دا بايو» لحمدان بن محمد تتألق في «سباق الجميرا» بـ«جبل علي»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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حققت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيس برعاية «إسطبلات شادويل» في السباق الخامس لمضمار «جبل علي» والذي حمل اسم «سباق الجميرا»، فيما ظفر «فوارق» لـ«شادويل» بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري».

وشهد السباق تألق المدرب دووج واتسون والفارس برناردو بينيرو بتحقيقهما ثنائية خلال الأمسية.

تطور المنافسات

وتوجه المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل بالتهنئة للملاك والمدربين والفرسان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، والذي سيشهد تغييراً في مواعيد السباقات في الدولة والتي تأتي للتوافق مع النظام الجديد للعمل الأسبوعي التي أعلنت عنه حكومة الإمارات للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وأضاف بأنه وفقاً للجدول الجديد، فإن سباقات مضمار جبل علي ستقام يوم السبت عوضاً عن يوم الجمعة.

وأكد المهندس محمد الشحي أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في المستوى العام للسباقات في الدولة، نظراً لمشاركة خيول عالية المستوى، أبرزها الخيول العالمية التي تستعد للمشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي الشهر القادم والتي بدأت في الوصول إلى دبي، بالإضافة إلى المشاركات الدولية المنتظرة في أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس القادم.

وأشاد المهندس محمد الشحي بدعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لسباقات المضمار الأصفر والاهتمام بالجماهير الذين هم فاكهة السباقات، وتهيئة كل وسائل الراحة لهم.

راحة الجمهور

وبدوره أكد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بأنهم مستعدون للبرنامج الجديد للسباقات في العام الجديد، مضيفاً بأن هدفهم الأول والدائم الاهتمام براحة الجمهور وإسعادهم خاصة بأن المضمار العائلي يستعد للاحتفال بالذكرى الـ 30 لتأسيس المضمار، وحتى ختام الموسم الأصفر.

وأضاف المهندس شريف الحلواني بأنهم سعداء بتطور سباقات المضمار وبالحضور الجماهيري، وكذلك إشادات المدربين والفرسان بمسار وأرضية المضمار الأصفر.

أجواء عائلية

كما أشاد السفير جمعة مبارك الجنيبي بمضمار جبل علي لتميز جماهيريه والأجواء العائلية التي وفرها المضمار لجميع محبيه، بالإضافة إلى مشاركة نخبة الخيول في سباقاته.

وعلق السفير جمعة مبارك الجنيبي على مشاركة «برانويل» في الشوط الخامس قائلاً بأنها المشاركة الأولى له في الدولة، إذ شارك سابقاً في المضامير البريطانية، متمنياً كل التوفيق والنجاح له في مشاركاته المقبلة في مضامير الدولة.

الشوط الأول

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد ظفر «فايولنت جاستيك» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «سيرفيو لإدارة المنشآت» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.25.34 دقيقة وبفارق 10 أطوال وربع الطول عن «كواليتي هيومر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «المهاجم» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثاني

اقتنص «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب أحمد الشميلي مسجلاً زمناً قدره 1.25.96 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «المرقب» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «نو ليميتس» لناصر عسكر بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «فوارق» لـ«شادويل» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.12.89 دقيقة وبفارق رقبة عن «دينجرس ثوت» لـ«دينجرس ثوت الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفرت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلة زمناً قدره 1.38.35 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

الشوط الخامس

اقتنص «ركيز» لـ«إسطبلات الراشد» لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.40.78 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «شارب سبن» لـ«شامبيون لوجيستيكس» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «شرينجهام» لراشد سعيد الشحي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب راشد علي الرايحي.

الشوط السادس

حقق «كابلا كروسيدر» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1800 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 01:51:59 دقيقة وبفارق رأس عن «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «لو أوف بيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

تكريم مستحق

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل وإيفان آرك رايت مدير مضمار «كراه» بإيرلندا بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي استلمها المدرب أحمد بن حرمش والفارس راي داوسون.

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