أحمد الشميلي: ننتظر تصنيف «ديزرت ويزدوم» لتحديد الوجهة المقبلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب أحمد الشميلي بمستوى «ديزرت ويزدوم» بطل الشوط الثاني، والذي ينحدر من نسل الفحل الشهير «دباوي» وتم شراؤه من مزاد جودلفين وسبق له المشاركة في سباقات «نيوماركت» و«نوتنجهام» و«نيوكاسل» و«كمبتون» و«ليستر» بإنجلترا، وتخصصه في المسافات بين الـ 1200 متر والـ 1600 متر.

وقال أحمد الشميلي إنه سيتم الانتظار إلى تصنيف لجنة الخبراء وحالته الصحية والبدنية عقب السباق، ثم سيتم تحديد المشاركة المقبلة سواء على مضمار جبل علي أو «ميدان» بالإضافة إلى بقية المضامير الأخرى.

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