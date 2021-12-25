سانديب جاداف: «داون اون دا بايو» متطورة جداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب سانديب جاداف مساعد المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالفوز الذي حققته «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر، متفوقة على أقوى الخيول المشاركة في الشوط.

وأضاف قائلاً: إن مستواها متطوّر في التدريبات بالإسطبل وتناسبها مسافة الميل.

وأكد سانديب جاداف، أن المهرة تحبذ الانطلاق منفردة بالصدارة ثم تواصل مسيرتها حتى خط النهاية، مشيداً بالدور الذي قام به الفارس زافير زياني خلال الشوط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز