إيفان آرك رايت: آل مكتوم لهم الفضل في ارتقاء السباقات الإيرلندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد إيفان آرك رايت مدير مضمار «كراه» بإيرلندا بدور آل مكتوم الكرام في الارتقاء بمستوى السباقات في المضامير الإيرلندية من خلال رعاية أفضل السباقات أبرزها «سباق سوق دبي الحرة»، إلى جانب مشاركة خيول جودلفين في أقوى المنافسات وانتزاعها الفوز في السباقات الكلاسيكية خلال السنوات الماضية أبرزها «الجينيز الإيرلندي» و«الديربي الإيرلندي».

وقال في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إنّ مضمار «كراه» شيد وحدة جديدة للرعاية البيطرية للخيول.

كما أشاد إيفان رايت بمستوى الحضور الجماهيري بالمضمار عقب غيابهم عن المدرجات بسبب جائحة «كورونا»، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها والتزام الجماهير بها.

وأعرب إيفان رايت عن ارتياحه لتطور السباقات بالمضمار الأصفر، حيث كان شاهد عيان على انطلاقة سباقاته في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

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