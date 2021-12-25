دووج واتسون: «فوارق» يتجه إلى «تحضيري البستكية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء الذي قدمه «فوارق» لـ«شادويل» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، مؤكداً أنه سيتجه للمشاركة في «السباق التحضيري - بطولة البستكية»، خلال كرنفال كأس دبي العالمي الشهر المقبل، على مضمار «ميدان» العالمي.

وقال دووج واتسون إن البطل بقيادة الفارس سام هتشكوت أظهر أداءً قوياً وفاز بمهارة في اللحظات الحاسمة من الشوط الذي شهد مشاركة نخبة من أقوى الخيول التي تمثل مختلف الإسطبلات بالدولة.

كما أشاد دووج واتسون بأداء «فايولنت جاستيك»، الذي ظفر بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مضيفاً بأنه لم يتم تحديد وجهة البطل المقبلة.

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