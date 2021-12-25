ثنائية لـ «إسطبلات الراشد»في الأمسية السادسة لـ «نادي دبي لسباق الخيل» بـ «ميدان» العالمي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

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حققت «إسطبلات الراشد» ثنائية مثيرة في الأمسية السادسة لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، والذي أقيم يوم أول من أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «غرفة دبي».

وجاءت انتصارات «إسطبلات الراشد» عبر «إمبريال إمبير» بطل الشوط الرابع الرئيس، و«النفود» بطل الشوط الخامس.

واقتنص «ثائر عذبة» لـ «عذبة للسباقات» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.

كما واصل المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي تألقهما في سباقات المضمار العالمي، إذ حققا ثلاثية خلال الأمسية.

الشوط الأول

ظفر «ثائر عذبة» لـ «عذبة للسباقات» بلقب الشوط الأول «مجلس الأعمال الأمريكي» لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب محمد دقاش مسجلاً زمناً قدره 1.51.08 دقيقة وبفارق رأس عن «ريم بينونة» لـ «أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب محمد دقاش.

وحل ثالثاً «آريه دو جيون» لناصر محمد ناصر الحشار بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

اقتنص «سمر إيز تومورو» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الثاني «مجلس الأعمال البريطاني» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.12.33 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «راوي» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «مستر كافو» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

خطف «كوالتي بون» لـ «مزرعة غيرا ديل سور» لقب الشوط الثالث «مجلس الأعمال الفرنسي – الإمارات» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا مسجلاً زمناً قدره 1.25.38 دقيقة وبفارق طول عن «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «ميادين» لـ «شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

اقتنص «إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الرابع الرئيسي «مجلس الأعمال التشيكي» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.10 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «سيرتيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

وحل ثالثاً «كيمبير» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس



ظفر «النفود» لـ «إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الخامس «مجلس الأعمال الهولندي – الإمارات» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.55 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «أتلانتيك سكاي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «ميامي جوي» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط السادس



حقق «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي لقب الشوط السادس «مجلس الأعمال والمهن الهندي» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.11.76 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «مدخل» لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

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