بوبات سيمار: «إمبريال إمبير» إلى سباقات الكرنفال

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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عبّر المدرب بوبات سيمار عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية السادسة لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» في مضمار «ميدان» العالمي.

وعن بطل الشوط الرابع الرئيس «إمبريال إمبير» قال بوبات سيمار إن البطل تطور مستواه بشكل كبير عن الموسم الماضي، وكذلك هو من نسل طيب فوالده الفحل الشهير «دباوي» وأمه «فالس أوف لورا»، ونال اللقب بجدارة رغم المنافسة الشرسة في الشوط، مشيداً بأداء الفارس تاغ أوشي.

وعن الوجهة المقبلة، أكد سيمار أن البطل سيشارك في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق الشهر المقبل بعد التشاور مع الملاك.

وأشاد سيمار بأداء بطل الشوط الثاني «سمر إيز تومورو»، مؤكداً أن المسافات القصيرة ناسبته.

وأضاف إن البطل سيعود مرة أخرى للمشاركة على أرضية مضمار «ميدان» وسيتم البحث عن سباق في مسافتي الـ 1200 متر أو الـ 1400 متر.

كما أعرب بوبات سيمار عن رضاه التام بالنتيجة القوية التي حققها «النفود» بطل الشوط الخامس، خصوصاً أنه ينتمي لنسل طيب فأباه الفحل الشهير «دباوي» وأمه «البشارة»، وقد ناسبته المسافة، ويمكنه الركض لمسافات أطول، مؤكداً أن الوجهة المقبلة هي سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

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