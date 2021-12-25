مصبح المهيري: «مراس» نجم المستقبل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أعرب المدرب مصبح المهيري عن فخره بالفوز الذي حققه «مراس» في الشوط السادس لمسافة 1200 متر.

وقال مصبح المهيري إن البطل الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات «ميدان» العالمي ينحدر من نسل طيب فوالده الفحل «اواسيس دريم» و أمه «رينز نست» مضيفاً بأن البطل جاء من بريطانيا وتسلمه قبل شهرين بالإسطبل، وقد خاض عدداً من السباقات القوية في مضماري «نيوماركت» و «جوودوود»، مؤكداً أن الفوز بهذا الفارق الكبير عن أقرب منافسيه ما هو إلا دليل بأنه سيكون نجم المستقبل في السباقات.

وتمنى مصبح المهيري أن يحقق البطل المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة.

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