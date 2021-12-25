بن دري ومهرة بنهائي «الحبتور للبولو» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يلتقي اليوم بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، فريقا بن دري ومهرة في مباراة قمة بنهائي بطولة الحبتور للبولو هانديكاب 5 جول، ويقود فريق بن دري خالد بن دري بطموح تحقيق رقم قياسي في الفوز بالبطولات، والوصول للقب الرابع، فيما يسعى فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور لإيقاف رياح بن دري، وتحقيق اللقب.

ويسبق المباراة النهائية لقاء الترضية بين فريقي لامار وساريسا دي آند دي، وسيكون عشاق اللعبة على موعد مع الحظ، والبحث عن الكنز بين شوطي النهائي.

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