ريادة فرسان الإمارات في «العين لقفز الحواجز»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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واصل فرسان الإمارات لقفز الحواجز، الريادة والسيطرة على الصدارة في منافسات اليوم الثاني لبطولة العين الدولية لقفز الحواجز.

وتأهل سالم السويدي بالجواد دايموند وي إلى منافسة الجائزة الكبرى في بطولة العين من فئة النجمتين، محققاً المركز الأول في المنافسة التأهيلية من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (140) سم، وبأفضل زمن قدره 59.42 ثانية، وجاء السوري عمرو حمشو مع الجواد شامبيون 126 ثانياً ومحمد العويس مع الجواد جيمس في دي أود ثالثاً.

وفازت الفرس فهرنهايت (6 سنوات)، بقيادة سالم السويدي، بلقب البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز (110 ـ 120) سم، وحققت زمن قدره 34.93 ثانية، وجاءت الفرس لومادين (5 سنوات)، مع السوري هشام غريب بالمركز الثاني، تلتها فافوريت (6 سنوات)، بقيادة الفارس نفسه.

صدارة الشباب

وفاز فارسنا الشاب علي الكربي مع الجواد دبي دي فيا بالمنافسة الدولية لفئة الشباب بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (130) سم، وجاء الفلسطيني أيمن العنيس بالجواد نيلسون، ثانياً يليه فارسنا عمر المرزوقي بالجواد دبي دو هوز وفي المنافسة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (130) سم، حقق سالم السويدي بالجواد سبريسو، المركز الأول، في 55.5 ثانية، يليه عبدالله حميد بالجواد كونيغ ثم راشد الرميثي بالفرس فالنتاين.

وفي تأهيلي نهائي فئة (الجونيورز) في المجموعة الإقليمية السابعة، حقق المركز الأول فارسنا عبدالله الكربي بالجواد كوراندو 11، وجاء السوري ياسر المصري بالجواد فليور دو ليسي، ثانياً يليه فارسنا عيسى عمران العويس بالفرس بلو.

وانتزعت الفارسة البلغارية ناستاسيا كلاتس مع الفرس كاسال ليدي زد صدارة تأهيلي نهائي فئة الأشبال بالمجموعة السابعة، تلتها الفارسة الإماراتية شمسة المهيري مع الفرس داغونيتا، ثم الفارس مبخوت عويضة الكربي ثالثاً مع الجواد زاندوكان سي.

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