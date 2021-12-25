هرنانديز بطل الإسطبلات الخاصة في كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج الفارس والتر هرنانديز على صهوة «اتش سي انبار» لإسطبلات العين، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، ضمن ثاني أيام فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، في قرية بوذيب للقدرة، محققاً 3:56:38 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس عنان عارف الكثيري على صهوة «سيلبريتا» (اشتراك فردي) بزمن 4:04:05 ساعات، فيما حل أحمد صالح الشحي على صهوة «شيفروليت» لإسطبلات الكمدة ثالثاً بزمن 4:09:45 ساعات.

وتختتم الفعاليات اليوم بالسباق الرئيس الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمسافة 120 كلم، وتبلغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، وينال صاحب المركز الأول «طبقاً لبروتوكول بوذيب»، 70 ألف درهم، وينال الثاني 50 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، والرابع 25 ألف درهم، والخامس 20 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس حتى الثامن 20 ألف درهم ومن التاسع حتى العشرين مبلغ 15 ألف درهم.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 38.70 كلم باللون الأصفر، والمرحلة الثانية باللون الأزرق 30.80 كلم والمرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 31.90 كلم، والرابعة باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم.

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