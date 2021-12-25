مصر تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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يستضيف ميدان سباق نادي الجزيرة في العاصمة المصرية القاهرة اليوم المحطة 13 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28 ضمن برنامج سباقات الحفل الأول للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر للموسم الشتوي .

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف إعلاء الخيل العربي الأصيل، والمساهمة بدعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية، انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشهد المهرجان مشاركة 41 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية التي أعلنت جاهزيتها للتحدي والتنافس على ألقاب 6 أشواط بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، بما يدعم ترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات وأهدافها الثرية الداعمة لملاك ومربي الخيل بكافة دول العالم، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر والمسيرة الريادية المزدهرة في كافة النواحي ومن بينها المشهد الرياضي.

وتنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً فأكثر، لمسافة 1200 متر، وسط مشاركة 4 خيول هي مارد اخناتون، ظافر، قاهر الأمين، صقر نبيشي، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً أو سباقين لمسافة 1400 متر، بمشاركة 4 خيول هي: بريق الأمل، فايز الشناوي، كشمير، ميسون الأصيل.

ويشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية الغشيمة، وذلك لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول هي سليم بدراوي، قمر ال اكرم، نابض اخناتون، سفير مهر لايف، باسم البستاني، حسونه اخناتون، النعمان حمدان، فخر الهلالي، ملوكه سعفان، بنت النيل بدراوي.

ويقام الشوط الرابع، الرئيسي على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول هي: (مزيان، الزعيم بدراوي، صواب الطحاوية، حارس الأمين، جوهر سعفان، مراد سعفان، متقدم).

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، مشاركة 6 خيول على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة وهي: فجر، راندو، بشار آل علي، بدر الزمان، وعد بدراوي، راغد، بينما يسدل الستار على مهرجان المحطة الـ13 بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الغشيمة، وسط منافسة 10 خيول هي: مناضل سعفان، الساهر، فاتح طيبه، حمزه، نيل اخوان، ريان ال علام، صلاح عادل، عرباوي فيلا، مياده بدراوي، لوجين الجومان.

أهمية

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة أهمية ومكانة المحطة المصرية في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية، وهي تمثل ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر، وقال: حريصون على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر، وتقديم هذا الحدث الاستثنائي لهم من أجل تحقيق المشاركة الواسعة بكافة السباقات والفئات، دعماً لمسيرة التطوير والتقدم للخيل العربي في مصر.

وأضاف: «تحظى محطة مصر بمكانة مميزة في أجندتنا ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالتواجد، إيماناً برسالة الكأس الغالية وأهميتها في توفير كافة مقومات النجاح والتطور، ودعم مسيرتهم وتعزيز مشاركتهم في سباقاتنا للعام السادس على التوالي».

فخر

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بمحطة مصر التي تؤكد في كل عام المشاركة الواسعة والأصداء الاحتفالية بمكانة وقيمة الكأس الغالية»، مشيداً بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجدد الخيل العربية واهتمامه الكبير الذي أسهم وأثمر عن نجاحات كبيرة في جميع المحطات السابقة للحدث الذي طاف دول أوروبا وأمريكا والوطن العربي، وصولاً لمحطة مصر، ومن ثم الختام في السعودية في 6 يناير من العام المقبل، ما يؤكد امتداد وتجسيد رسالة الحدث وقيمه وأهدافه لجميع ملاك ومربي الخيل في العالم.

وأضاف: «نحرص على تجسيد التطوير وبصمات التقدم في كافة محطاتنا بكل عام، وتعكس المحطة المصرية أهمية كبيرة في خططنا وأجندة سباقاتنا في ظل ما نلمسه من حفاوة ومشاركة كبيرة ومميزة من الملاك والمربين والفرسان ووسائل الإعلام، إلى جانب الاهتمام الكبير وغير المسبوق بالحدث باعتباره الأغلى والأهم بتاريخ سباقات الخيول في مصر، وحريصون على دعم أطر الشراكة مع الأشقاء في مصر في كل عام لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز للسباقات».

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