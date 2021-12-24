مضمار جبل على يستضيف السباق الخامس للخيول المهجنة الأصيلة

المصدر: وام

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أقيم اليوم السباق الخامس للخيول المهجنة الأصيلة لموسم 2021-2022 فى مضمار جبل على لسباق الخيل واطلق عليه سباق جمير واشتمل على سته اشواط .

في الشوط الاول لمسافة 1400 متر برعاية سيرفيو لادارة المنشآت فاز فايولنت لاسطبلات الراشد وفى نهاية الشوط قام جمال صالح سرور مدير الشؤون الاداريه والعلاقات الحكومية بالشركة الراعية بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط الثانى لمسافة 1400 متر برعاية الشعفار للاستثمار ديزرت ويسدوم للسيد حسن صالح الحمادى وقام على الشعفار بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعايه بنك دبى التجارى فاز فوارة لشادويل وقام حسن المرزوقى رئيس العلاقات الحكومية بالبنك بتسليم جوائز الشوط.

وفاز داون اون بايو لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم فى الشوط الرابع لمسافة 1600 متر برعاية اسطبلات شادويل وقام محمد الشحى مدير عام هيئة الامارات لسباق الخيل بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط الخامس لمساف 1600 متر برعاية مركز دبى العقاري ركيز لاسطبلات الراشد وقام ابراهيم استادى مسؤول الشؤون المالية والإدارية بمركز دبي العقارى بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط السادس لمسافة 1800 متر برعاية الرضا لوساطة التامين وفى نهاية الشوط قام محمد خالد حبيب الرضا بتسليم جوائز الشوط.

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