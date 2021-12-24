مصر تحتضن غدا المحطة الـ 13 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في العاصمة المصرية القاهرة غدا المحطة 13 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28 ضمن برنامج سباقات الحفل الأول للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر للموسم الشتوي.

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف إعلاء الخيل العربي الأصيل والمساهمة في دعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية، انسجاما مع رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويشهد المهرجان مشاركة 41 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية التي أعلنت جاهزيتها للتحدي والتنافس على ألقاب 6 أشواط بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، بما يدعم ترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات وأهدافها الداعمة لملاك ومربي الخيل بكافة دول العالم، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر، والمسيرة الريادية المزدهرة للعلاقات في كافة النواحي ومن بينها القطاع الرياضي.

وتنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر ، وذلك لمسافة 1200 متر، وسط مشاركة 4 خيول هي: /مارد اخناتون، وظافر، وقاهر الأمين، صقر نبيشي/، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين لمسافة 1400 متر، بمشاركة 4 خيول هي : /بريق الامل ، وفايز الشناوي ، وكشمير ، وميسون الأصيل /.

ويشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية الغشيمة، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول هي :/ سليم بدراوي، وقمر ال اكرم، ونابض اخناتون، وسفير مهر لايف، وباسم البستاني، وحسونه اخناتون، والنعمان حمدان، وفخر الهلالي، وملوكه سعفان، وبنت النيل بدراوي/.

ويقام الشوط الرابع /الرئيسي/ على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول هي: مزيان، والزعيم بدراوي، وصواب الطحاوية، وحارس الأمين، وجوهر سعفان، ومراد سعفان، متقدم/.

كما يشهد الشوط الخامس الذي يقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 6 خيول على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة وهي : /فجر ، وراندو، وبشار آل علي ، وبدر الزمان ، ووعد بدراوي ، وراغد /، بينما يسدل الستار على مهرجان المحطة الـ13 بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الغشيمة، وسط منافسة 10 خيول هي : / مناضل سعفان ، والساهر ، وفاتح طيبه ، وحمزه ، ونيل اخوان ، وريان ال علام ، وصلاح عادل ، وعرباوي فيلا ، ومياده بدراوي ولوجين الجومان/.

وأكد سعادة مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على أهمية ومكانة المحطة المصرية في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية، وأنها تمثل ثمرة للروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر،منوها بالحرص على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر وتقديم لهم هذا الحدث الاستثنائي من أجل تحقيق المشاركة الواسعة بكافة السباقات والفئات.

وقال إن محطة مصر تحظى بمكانة مميزة في أجندتنا ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام على ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالتواجد، ايمانا برسالة الكأس الغالية وأهميتها في توفير كافة مقومات النجاح والتطور ودعم مسيرتهم وتعزيز مشاركتهم في سباقاتنا للعام السادس على التوالي.

من جانبه قال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة : نفخر بمحطة مصر التي تؤكد في كل عام المشاركة الواسعة والأصداء الاحتفالية بمكانة وقيمة الكأس الغالية، ونثمن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسباقات الخيل العربية واهتمامه الكبير الذي أدي بالضرورةً إلى تحقيق نجاحات كبيرة في جميع المحطات السابقة بدول أوروبا، وأمريكا، والوطن العربي ، وصولا لمحطة مصر ومن ثم الختام في السعودية في 6 يناير من العام المقبل، ما يؤكد امتداد وتجسيد رسالة الكأس الغالية وقيمه وأهدافه لجميع ملاك ومربي الخيل في العالم.

و اكد الحرص على تقديم صورة نابضة للتطور في دولة الإمارات وترك بصمات للنجاح تعكس مدى التقدم في كافة السباقات بمختلف دول العالم، منشيرا إلى ان المحطة المصرية تحظى بأهمية كبرى في خطط وأجندة سباقات الكأس في ظل الإقبال الكبير على المشاركة من الملاك والمربين والفرسان واهتمام وسائل الإعلام، إلى جانب الاهتمام الكبير وغير المسبوق بالحدث باعتباره الأغلى والأهم بتاريخ سباقات الخيول في مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز