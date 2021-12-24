«بولوأبوظبي» يتفوق على الإمارات في غنتوت

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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فاز فريق أبوظبي على فريق الإمارات 7-3.5 في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة أربعة فرق على مستوى النخبة التي رصد لها النادي الجوائز النقدية القيمة للفائزين حسب الترتيب العام.

في المباراة الافتتاحية الثانية، نجح فريق غنتوت للبولو في وضع أول 3 نقاط في رصيده بعد تحقيق فوز صعب على فريق بنجاش بنتيجة 8-7.5 بعد مباراة قوية من الطرفين.

وتستأنف مباريات البطولة في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ويلتقي في المباراة الأولى فريق أبوظبي المتصدر مع فريق غنتوت الوصيف بفارق الأهداف في ديربي خاص بين الفريقين العريقين لتحديد الصدارة، وفي المباراة الثانية التي يكون شعارها التعويض يلتقي الإمارات وبنجاش، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق فوزه الأول ليبقى في قلب المنافسة وسيكون يوم الاثنين المقبل موعداً لمباراتي الدور قبل النهائي.

. وتحدد للحفل الختامي يوم 30 الجاري ويبدأ بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعقبها الختام بإقامة المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني والتتويج والسحب على الجوائز المقدمة للجماهير.

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