فرسان الإمارات أبطال «العين للحواجز»

المصدر: دبي - البيان

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توج الفارس الإماراتي الشاب هزاع الظاهري على صهوة جواده «إلوي» بكأس المركز الأول في الشوط الدولي من فئة النجمتين في افتتاح بطولة العين الدولية لقفز الحواجز، وأقيم الشوط بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 54 فارساً وفارسة، ونجح منهم 24 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وأنهى الظاهري الجولة في 55.25 ثانية، ويأتي فوزه امتداداً لتحقيقه ثنائية مع «إلوي» في المنافسات الأخيرة ضمن دوري القفز على الميدان نفسه، وجاء علي الجهوري بالجواد «جلمود الوثبة» ثانياً.

الخيول الصغيرة

جاءت المراكز الثلاثة الأولى في منافسة خيول القفز الصغيرة (5 ـ 6) سنوات، على حواجز (110 ـ 120) سم، لفرسان القفز من الإمارات، وحقق المركز الأول الفرس «فهرنهايت» بقيادة الفارس سالم السويدي، ونال جائزة المركز الثاني مع جواده «كووبر»، وتوّج بجائزة المركز الثالث الجواد «لوكاردو» بقيادة الفارس حمد الكربي.

وتصدر المنافسات الدولية لفئة الأشبال، من مرحلتين على حواجز (110) سم، مبخوت الكربي بالجواد «زاندوكان سي»، يليه البلغارية ناستاسيا كلاتس بالفرس «كاسال ليدي زد»، ثم المصري علي عرفات مع الفرس «فينش».

الكربي أول «الجونيورز»

سيطر فرسان الإمارات من فئة «الجونيورز» على المراكز الأولى، في منافسة من مرحلتين خاصة على حواجز (120) سم، وحاز الصدارة سيف الكربي بالفرس «شانتال»، ونال جائزة المركز الثاني عبد الله الكربي بالجواد «كوراندو11» وتوّج بجائزة المركز الثالث خالد الحمادي مع الجواد «غاسيس».

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