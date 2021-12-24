فريقا مهرة وبن دري بنهائي «بولو الحبتور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تأهل فريقا مهرة، وبن دري، إلى نهائي بطولة الحبتور الشهرية للبولو، المقرر اليوم، بعد فوزهما على فريقي لامار وساريسا، في الدور قبل النهائي بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

جمعت المباراة الأولى بين فريقي لامار ومهرة، الأول يحاول شق طريقه، وتحقيق الفوز الثاني له، أما مهرة، فيسعى لتضميد جراحه، ولذلك كانت الكفتان متساويتين في الشوط الأول، وانتهى بهدف لكل منهما، وفي بداية الشوط الثاني، تقدم مهرة ولحق به لامار، ثم عاد مهرة للتقدم بهدف «مزيكا» لكابتن الفريق طارق الحبتور، الذي انحرف بالكرة يميناً، ثم لعبها عكسية عرضية رائعة، تجد طريقها داخل القائمين، محرزاً أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

في بداية الشوط الثالث، أدرك لامار التعادل، بهدف ثالث من ضربة جزائية لتوماس بلاسيوس، ثم رد عليه دياذ البريدي بهدف رابع، وتلاه بالخامس، من ضربتي جزاء، مستفيداً من أخطاء فريق لامار، لينتهي الشوط بتقدم مهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ومع بداية الشوط الرابع، يضيف فريق مهرة هدفه السادس الأخير، ليستفز فريق لامار، بقيادة محمد خالد، لينشط ويتحرك، ويحرز هدفيه الرابع والخامس، بل ويهدر توماس اريارتي هدف التعادل في الثواني الأخيرة، ليخرج مهرة فائزاً، ويتأهل لملاقاة فريق بن دري في النهائي.

أما المباراة الثانية، فقد بلغت الإثارة ذروتها لسببين، الأول أن فريق بن دري يلعب ويداعب خيال لاعبيه الفوز بالكأس الرابعة، ليحقق رقماً قياسياً، وفريق ساريسا يسعى إلى تحقيق الفوز، ليضمن التأهل، ومن ثم يعوض خسارته أمام لامار في الافتتاح، خاصة أنه يلعب متقدماً بفارق نصف جول «الهانديكاب»، لذلك أثرت هذه التوجهات على أداء الفريقين، فتسابقا في إهدار الفرص في البداية، ثم أحرز اليجاندرو نجم ساريسا هدف التقدم، ويرد عليه خالد بن دري كابتن الفريق، بهدف فريقه الأول، لينتهي الشوط بهدف ونصف لساريسا، مقابل هدف واحد لابن دري.

ويشهد الشوط الثاني هدفاً وحيداً لفريق ساريسا، ليرفع رصيده إلى هدفين ونصف، وفي بداية الشوط الثالث، يضيف خالد بن دري هدفه وهدف فريقه الثاني، ويتبعه شقيقه راشد بإحراز الهدف الثالث، ثم يتألق خالد بن دري نجم المباراة بلا منازع، ويحرز هدفه الثالث «هاتريك»، وهدف فريقه الرابع، وقبل نهاية الشوط، يضيف ساريسا هدفه الثالث، ليضيق الفارق إلى نصف هدف فقط.

ويتأزم الموقف في الشوط الرابع، الذي شهد تقدم فريق بن دري بفارق هدف ونصف، بعد أن أحرز سانشيز نجم الفريق، الهدف الخامس الأخير، وينشط فريق ساريسا، وينجح في إحراز هدفه الرابع، وتتوتر أعصاب الفريقين، إذ إن نجاح ساريسا في إضافة هدف، يطيح بآمال بن دري، ويضطرا معاً إلى الاحتكام لوقت إضافي، ليحسم الهدف الذهبي الموقف، إلا أن الوقت والحظ معاً، لم يسعفاه، لتنتهي المباراة بتقدم بن دري بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، ليتأهل بن دري لملاقاة فريق مهرة، يوم غد السبت، على كأس البطولة.

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