سباق «الجميرا» على مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينظم مضمار جبل علي اليوم آخر سباقاته للعام الجاري، وأيضاً آخر سباقاته التي ينظمها أيام الجمعة، حيث تتحول سباقاته إلى أيام السبت اعتباراً من العام الجديد بالتوافق مع اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد في الدولة، ويتألف السباق الخامس، الذي أطلق عليه «الجميرا» من ستة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 456 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «سيرفيو لإدارة المنشآت» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كواليتي هيومر» لسلطان علي، «المهاجم» و«بن عسكر» لناصر عسكر.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر براية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم 8 خيول أبرزها «ثندر اوف نياجرا» لمالكيه محمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا، «المرقب» لعبد المحسن العبد الكريم، «هوى بلادي» و«البارق» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزها «كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فوارق» لـ «شادويل»، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، و«سنيفتر» لـ «الإسطبلات الوطنية».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم 8 خيول أبرزها «تنبيري ويلز» و«داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «بوينتون» لـ «إسطبلات ميلنيوم»، «كاراجنسكي» لناصر عسكر، «مايند مابينج» لأحمد السيد شهاب الهاشمي، و«سلتيك سترايكر» لـ «النقابة الروسية للسباقات».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «كوتشي سابيشي» و«لاين أوف صن شاين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لايت بيم» لسلطان علي، «نمر» لـ «الإسطبلات الوطنية»، و«ركيز» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس والختامي لمسافة 1800 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم 16 خيلاً أبرزها «اتريبيوشن» و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «زوكيني» لحمدان بن حرمش، و«مورلوك» لـ «كيه تي إيه».

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