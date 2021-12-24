منديز بطلة السيدات في الكأس الغالية للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توجت الفارسة الأرجنتينية ميلينا منديز بلقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم، أمس، في افتتاح فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في بوذيب، فيما يقام اليوم سباق الإسطبلات الخاصة، وغداً السباق الرئيس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم،

وتمكنت الفارسة منديز على صهوة «ريجا» لإسطبلات «M7» من قطع المسافة الكلية للسباق البالغة 101.5 كلم، بزمن وقدره 4:00:38 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الهولندية ماريجكي فيسير على صهوة «دوحة ديموي» لإسطبلات النصر 2، بزمن وقدره 4:01:38 ساعات، فيما حلت ثالثة العراقية زبيدة علي على صهوة «انيهوا السينا» لإسطبلات البراري.

وتشهد قرية بوذيب في السابعة من صباح اليوم سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، على مدى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وستكون المرحلة الثالثة باللون البنفسجي ومسافتها 20.35 كلم، ويعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتم ترسيم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأخضر، ومسافتها 20.07 كلم، وهي نفس مواصفات سباق الإسطبلات الخاصة.

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