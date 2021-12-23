«غرفة دبي» ترعى الأمسية السادسة لنادي دبي لسباق الخيل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترعى مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي، الأمسية السادسة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل على مضمار ميدان اليوم، وتضم الأمسية 6 أشواط بدعم غرفة دبي، يدشنها السباق الأول برعاية مجلس الأعمال الأمريكي، يليه الشوط الثاني برعاية مجموعة الأعمال البريطانية.

والشوط الثالث برعاية مجلس الأعمال الفرنسي دبي، ثم الشوط الرابع برعاية مجلس الأعمال التشيكي، يليه الشوط الخامس برعاية مجلس الأعمال الهولندي، وسيكون الشوط السادس هو مسك ختام الأمسية برعاية المجلس الهندي للأعمال والمهنية.

والمحطة السادسة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل وهي الأخيرة في العام الجاري 2021، قبل الانتقال إلى العام الجديد الذي سيكون حافلاً بالأحداث والسباقات الكبيرة بدءاً من كرنفال كأس دبي العالمي ومروراً بأمسية «سوبر ساترداي» الشهيرة ووصولاً إلى الأمسية الأغلى كأس دبي العالمي.

دور مهم

وثمّن الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، دعم ورعاية غرفة دبي وجهود كل الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات والشركات المشاركة في رعاية فعاليات وسباقات الخيل التي يحتضنها مضمار ميدان، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه هذه الجهات من خلال دعم السباقات والمساهمة في نجاح مختلف الأحداث الرياضية عموماً والمرتبطة بالفروسية والخيل على وجه الخصوص.

مستوى مميز

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بالمستوى المميز لمختلف السباقات التي احتضنها مضمار ميدان في الفترة الماضية، والتي شهدت مشاركة قوية من مختلف الشعارات والإسطبلات.

حيث يتطلع نادي دبي لسباق الخيل إلى تسخير كل الإمكانيات والجهود والعمل ضمن فريق واحد لضمان التطوير والجودة والخروج بأفضل صورة من التنظيم، متمنياً التوفيق لفريق العمل ولكل المشاركين في السباق من ملاك ومدربين وفرسان، كما تمنى أن يحظى الجمهور بأوقات ممتعة في مضمار ميدان.

ركيزة أساسية

وبدوره أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن جهود نادي دبي لسباق الخيل في دعم المسيرة الرياضية بالإمارة تعتبر ركيزة أساسية في خدمة اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته كوجهة عالمية لرياضة الفروسية ومركزاً عالمياً للأعمال، لافتاً إلى ترابط المسارين الرياضي والاقتصادي وانعكاساتهما الإيجابية على مسيرة النمو المستدام في إمارة دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز