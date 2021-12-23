سباق السيدات يدشن فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينطلق في السابعة من صباح اليوم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباق السيدات في باكورة فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2021، الذي يتألف من 3 سباقات.

ويشتمل المهرجان على سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، غداً، فيما تختتم الفعاليات بعد غدٍ بالسباق الأهم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم «دولي». ويصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، سباق تأهيلي دولي لمسافة 100 كلم «نجمة» يقام بعد غدٍ على هامش السباق الرئيس لمسافة 120 كلم.

ويقام سباق السيدات لمسافة 101.5 كلم على مدى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون البنفسجي ومسافتها 20.35 كلم، يعقب تلك المرحلة فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم، وهي مواصفات سباق الإسطبلات الخاصة نفسها.

4 مراحل

أما سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم «دولي»، فيقام بعد غدٍ، وتم تقسيمه أيضاً إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 38.70 كلم باللون الأصفر، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 31.90 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأخضر لمسافة 20.07 كلم.

وخصصت جوائز مالية قيّمة للسباقات الثلاثة تبلغ في مجملها 2 مليون و300 ألف درهم، وتبلغ قيمة جوائز سباق السيدات 640 ألف درهم، حيث تنال صاحبة المركز الأول مبلغ 150 ألف درهم، والثاني 100 ألف درهم، والثالث 70 ألف درهم، والرابع 45 ألف درهم، والخامس 25 ألف درهم.

وينال أصحاب المراكز من السادس حتى الثامن 20 ألف درهم، ومن التاسع حتى العشرين مبلغ 15 ألف درهم.

محطة مهمة

وأكد الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في بوذيب بسباقاته الثلاثة يمثل محطة مهمة وغالية لدى الجميع.

ضمن أجندة كل موسم كون فعالياته تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفوز بألقابه يعد هدفاً رئيسياً للفرسان والفارسات والإسطبلات، وهو شرف كبير لكل من يناله.

وأضاف: كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة مسرح كبير يقصده الأبطال والمتميزون في كل سباقاته من أجل تقديم أفضل ما لديهم من مستويات فنية، والمساهمة في إنجاح الحدث في كل جوانبه، ويبذل الجميع كل جهد ممكن للمشاركة في رسم لوحة مليئة بالإبداع والتفرد.

وقال: السباقات تحمل هذا الموسم المزيد من المعاني الرفيعة المرتبطة بالوطن المعطاء، وتقام والإمارات تحتفل بعام الخمسين، وهي تتوهج برؤية ودعم قيادتها الرشيدة التي جعلت اليوبيل الذهبي منصة انطلاق للخمسين الثانية بروح وثابة، ملؤها الإبداع والتطور والنماء وتعزيز جودة الحياة واستدامتها، ومنها تستمد فروسية الإمارات روح التحدي لمواصلة نجاحاتها وإنجازاتها في كل المحافل العالمية.

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