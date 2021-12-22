مضمار جبل علي يودّع «الجمعة» بسباق الجميرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم مضمار جبل علي بعد غدٍ آخر سباقاته للعام الجاري، وأيضاً آخر سباقاته التي ينظمها أيام الجمعة.

حيث تتحول سباقاته إلى أيام السبت اعتباراً من العام الجديد بالتوافق مع اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد في الدولة، ويتألف حفل السباق الخامس للموسم «2021 - 2022»، الذي أطلق عليه «الجميرا» من ستة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 456 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.

وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، أن حفلات المضمار الأصفر تتواصل بكل نجاح، وها هي تصل إلى قرب منتصف الروزنامة عبر سباق «الجميرا» الذي اكتملت كل ترتيباته لخروجه مثل سابقيه بصورة رائعة وجميلة ترضي جمهور المضمار. وقال إن «المضمار الأصفر» ظل يوفر تجربة رائعة وجميلة للجميع عبر مرافقه العديدة.

والتي تم إعدادها بصورة تضمن كل سبل الراحة للجماهير الغفيرة التي تعودت أن تجد منا المزيد من الاهتمام.

واختتم الشحي إن كل الجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار، والتي تقضي أيضاً بتذليل جميع العقبات وتقديم خدمات على مستوى عالٍ.

من جانبه تقدم المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، بالشكر لجميع رعاة السباقات في الحفل الخامس، وقال: «نتمنى أن يخرج اليوم على الصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة، ويحصلوا على المردود الإعلامي المنتظر لمثل هذه الرعايات المقدرة، ونأمل أن يستمر تواصلنا لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة وفي المضمار الأصفر بصفة خاصة».

وتقدم الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل على جهودها وتعاونها الدائم في سبيل تطوير السباقات بالمضمار الأصفر والوصول إلى كل ما يطلبه الملاك والمدربون والفرسان مما كان له أكبر الأثر في إثراء سباقات الخيل بمضمار جبل علي.

كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام بشقيها المرئي والمقروء لإسهامها بفعالية في نشر فنيات رياضة الفروسية، وتعريف الجماهير الغفيرة بأساسياتها وتقنياتها.

وأعربت إدارة المضمار عن ترحيبها بالجمهور في السباق الخامس للمضمار العائلي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ورصدت اللجنة المنظمة 100 جائزة عينية لجمهور، عن طريق الكوبونات التي ستوزع مجاناً على البوابات.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق «الجميرا» جوائز مالية للأشواط الستة، بلغت قيمتها الإجمالية 456 ألف درهم.

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