مباراتان في افتتاح «الإمارات الدولية للبولو» اليوم

المصدر: (بوظبي- البيان الرياضي)

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تنطلق اليوم في نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، منافسات بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمشاركة أربعة فرق على مستوى النخبة.

وتقام مباراة الافتتاح بين فريقي الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وأبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، فيما يلعب نجاش بقيادة حيدر بنجاش، وغنتوت (حامل اللقب) بقيادة ناصر الشامسي ويوسف بن دسمال وكين هول وماركوس، ويدير المباريات الطاقم الدولي المكون من نيكولاس وكيسار ريوز. وتتواصل المباريات في الدور قبل النهائي والنهائي يوم الجمعة المقبل وسيكون الختام، 30 الجاري.

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